Hans Rauschers Buchtipp beleuchtet die Machenschaften von Donald Trump.

Foto: Hedi Lusser / DER STANDARD

Der Originaltitel des Buches lautet Confidence Man. Das bedeutet im amerikanischen Jargon so viel wie "Trickbetrüger". Jemand, der die Naivität und das Vertrauen anderer ausnutzt. Genau das ist Donald Trump – und noch viel mehr: ein pathologischer Narziss, ein unverbesserlicher Lügner und ein Fast-Putschist, der immer noch behauptet, die Wahl 2020 sei ihm "gestohlen" worden, und der am 6. Jänner 2021 einen gewalttätigen Mob seiner Anhänger ins Kapitol hetzte, um die Zertifizierung seiner Wahlniederlage durch den Kongress (ein rein formaler Vorgang) zu verhindern.

Maggie Haberman, "Täuschung. Der Aufstieg Donald Trumps und der Untergang Amerikas". € 37,10 / 830 Seiten. Siedler, 2022. Foto: Verlag

Pulitzerpreis für Berichterstattung

Das entsprechende Kapitel in Maggie Habermans Buch vollzieht die Vorgänge in internen Details nach und hinterlässt einen klaren Eindruck: Der Mann gehört unter Anklage. Haberman wurde für die Berichterstattung in der New York Times über die Hintergründe des Kapitol-Sturms auch für den Pulitzerpreis nominiert, bekommen hatte sie ihn schon vorher für ihre Berichte über die Russland-Verbindungen Trumps.

Haberman hat als White-House-Korrespondentin Jahre mit Trump verbracht, und er hat sie beschimpft und ihr doch wieder Interviews gegeben, auch nach seiner Abwahl. Er ist ein Mann, der es fertigbrachte, in der Trauerrede für seinen Vater hauptsächlich über sich selbst zu reden. Der autoritäre, lieblose Vater ist wahrscheinlich ein Hauptverantwortlicher für die Verrücktheit (man kann es nicht anders bezeichnen) des Sohnes. Maggie Haberman hat einen großen Teil des Buches Trumps Jugend und seinen Anfängen in New York gewidmet. Die Methode dabei ist bester investigativer US-Journalismus.

Gefahr für die Demokratie



Wer wissen will, wie die USA (auch) funktionieren, ist hier gut bedient. Haberman stellt aber auch klar, dass Trump ein "historischer" Präsident war, in dem Sinn, dass er die Republikanische Partei in eine rechtsextreme, rassistische Ecke führte, und somit eine gewaltige Gefahr für die amerikanische Demokratie in den USA (und implizit in der Welt) darstellte. Ein gefährlicher Trickbetrüger, der es zum Präsidenten brachte: "Narzisstisch, auf Drama aus und jemand, der sein fragiles Ego hinter dem Impuls versteckt, andere zu tyrannisieren." (Hans Rauscher, 23.12.2022)