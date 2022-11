Einer Forscherin zufolge war die Hitzewelle 2022 die folgenschwerste seit beinah 20 Jahren. Etwa die Hälfte der überzähligen Todesfälle wurden in Frankreich verzeichnet

42,5 Grad zeigte diese Anzeige im Sommer 2022 im französischen Toulouse. Foto: Imago / NurPhoto / Alain Pitton

Die sommerliche Hitzewelle in Europa hat einer Studie zufolge möglicherweise zu 20.000 zusätzlichen Todesfällen geführt. Die Zahl sei höher als erwartet, sagte die Klimaforscherin Chloe Brimicombe von der Universität Graz am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Die Hitzewelle sei die mit den schwersten Auswirkungen seit 2003, als in Europa mehr als 70.000 zusätzliche Todesfälle verzeichnet wurden. Die neue Studie beruht auf auf offiziellen Daten aus Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien.



Mit 10.420 Toten verzeichnete etwa die Hälfte der überzähligen Todesfälle des Sommers. In England und Wales gab es in diesem Sommer 3.271 überzählige Todesfälle, meldete das britische Amt für nationale Statistik. Spanien verzeichnete zwischen Juni und August 4.655 hitzebedingte Todesfälle zwischen Juni und August, während die deutsche Gesundheitsbehörde 4.500 Todesfälle meldete.

Die Weltorganisation für Meteorologie erklärte diesen Monat, dass Europa sich in den letzten drei Jahrzehnten mehr als doppelt so stark erwärmt habe wie der Rest der Welt. Laut dem Copernicus Climate Change Service war der Sommer 2022 der heißeste seit Beginn der Aufzeichnungen. (Reuters, red, 25.11.2022)