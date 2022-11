Ein Highlight des kommenden Jahres: das 300-Jahr-Jubiläum des Belvedere. Foto: imago images/Viennareport/Leopold Nekula

Wien konnte die Redaktion von "Travel + Leisure" in der Kategorie "Where to go in 2023 – For a Look at the Future" neben Destinationen wie Kyoto oder Neuseeland überzeugen. In der Begründung thematisiert das US-Reisemagazin, das alljährlich seine 50 Best Places to Travel publiziert, ein Highlight des kommenden Jahres, das dem Wien-Tourismus sehr am Herzen liegt: das 150-Jahr-Jubiläum der Wiener Weltausstellung. Auch auf die breite Angebotspalette der Kulturmetropole Wien sowie neu eröffnete Hotels und Restaurants wird eingegangen. Hervorgehoben wird etwa der 300. Jahrestag der Eröffnung des Belvedere, das im Februar eine Jugendstilausstellung mit 90 Werken von Gustav Klimt zeigt. Namentlich genannt wird auch das kürzlich eröffnete Rosewood Vienna.

150 Jahre Weltausstellung

Wien-Tourismus freut sich über die freundliche Reiseempfehlung: Schon jetzt seien die USA Wiens drittstärkster Herkunftsmarkt, heißt es in einer Aussendung. Passend zum Thema "Vision & Aufbruch – 150 Jahre Wiener Weltausstellung" plant man einen "Weltausstellungsguide" in Wiens offizieller Destinations-App "ivie". Dieser soll Wien-Besucherinnen und -Besucher im kommenden Jahr zu Museen mit Weltausstellungsaktivitäten, architektonischen Relikten aus der Weltausstellungszeit sowie Cafés, Restaurants und Hotels führen, die vor 150 Jahren eröffnet wurden und bis heute nichts von ihrer Anziehungskraft verloren haben, wie es weiter heißt. (red, 25.11.2022)

