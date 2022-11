Die Kombination von Wellness und Wintersport ist in Österreich längst zum Renner geworden. Eine tolle Lage im Skigebiet sei freilich Voraussetzung, aber nichts, worauf sich Wintersporthotels ausruhen dürften, schreibt der "Relax Guide": Die Qualität in Sachen Küche, Service oder Sauberkeit sei für einen erholsamen Urlaub mindestens genauso wichtig und entscheidend bei der Buchung. "Neben der Qualität des Hauses war unser Hauptkriterium, dass man ohne mühsame Wegstrecken auf die Piste gelangen kann", sagt die Geschäftsführerin des unabhängigen Wellnesshotelführers, Eva Werner.



Für den gelungenen Winterurlaub empfiehlt der Hotelführer nur Häuser, die über einen entsprechenden Spa-Bereich verfügen und mit zumindest einer Lilie, dem objektiven Gütesiegel der Branche, ausgezeichnet sind.

Die Top 12 Wintersport- und Wellnesshotels in Österreich

Feuerberg Mountain Resort ****s, Kärnten, Vier Lilien (20 Punkte)

Auf 1.800 Meter Seehöhe liegt dieses Resort, das der Wellnesshotelführer zu den allerbesten Spa-Hotels des Landes zählt: Ein familienfreundliches Skigebiet mit 45 Kilometer Abfahrten und 15 Liften wartet direkt vor der Tür, Skischule und -verleih gibt es im Hotel. Wer mit Schneeschuhen die Bergwelt erkunden möchte, kann sich diese kostenfrei ausleihen, auch geführte Touren stehen am Programm. Ein Highlight im Spa ist der 25 Meter lange Infinitypool mit "Traumausblick", außerdem gibt es elf Saunen, 16 Ruheräume und eine Badewelt für Kinder.



Kaiserhof Ellmau *****s, Tirol, Vier Lilien (19 Punkte)

Ein familienfreundliches Haus in bester Lage, direkt an der Piste in der Skiwelt Wilder Kaiser-Brixental mit 91 Bergbahnen: "Familie Lampert bietet ihren Gästen ein wunderschönes Spa mit acht Saunen und einem Infinity-Dachpool mit grandiosem Ausblick auf die Berge sowie eine ausgezeichnete Kulinarik", befinden die Testerinnen und Tester. Neben 280 Kilometern präparierter Pisten für Anfänger und fortgeschrittene Skifahrer gibt es nur wenige Minuten entfernt eine Langlaufloipe sowie vier Rodelbahnen.



Wiesergut, Salzburg, Vier Lilien (19 Punkte)

Adults only: Kein typisches Wintersporthotel, aber ein ganz besonderes Hideaway für Feinsinnige, sei das Wiesergut. Es gibt nur 24 Zimmer und Suiten, manche haben einen Badezuber auf der Terrasse oder eine private Außensauna. Zu den weiteren Besonderheiten gehören die "wunderbar freundlichen Mitarbeiter, die ausgezeichnete Küche und der Wellnessbereich mit Innen- und Außenpool", liest man. Der Skicircus Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn und zwei Langlaufloipen sind nicht weit entfernt, zudem stehen geführte Schneeschuhwanderungen im Angebot.



Forsthofgut Naturhotel *****, Salzburg, Drei Lilien (18 Punkte)

Das kinderfreundliche Naturhotel Forsthofgut liegt direkt an der Piste und nur einen Steinwurf von der Talstation der Asitz-Gondelbahn, der Anbindung an die 270 Pistenkilometer des Skicircus Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn. Direkt im Haus gibt es Skikarten-Service, Skiverleih sowie einen großen Skikeller. Für Wintersport abseits der Pisten gibt es einen gratis Rodelverleih sowie Winterwanderwege und Loipen vor der Türe. Geboten werden zudem luxuriöse Zimmer, getrennte Spa-Bereiche für Familien und Ruhesuchende und eine sehr gute Bio-Küche, schwärmt der Relax-Guide.



Nesslerhof ****s, Salzburg, Drei Lilien (18 Punkte)

Gegenüber der Talstation der Kabinenbahn Hochbrand im Skigebiet Großarl-Dorfgastein und direkt an der Piste befindet sich der familiengeführte Nesslerhof. Abseits der Skipisten gibt es geführte Schneeschuhwanderungen, Langlaufloipen und beliebte Ausgangspunkte für Skitouren. Im Wellnessbereich warten acht Saunen, Massagen sowie Innen- und Außenpool. "Für das leibliche Wohl sorgt die ausgezeichnete Küche und die feine Bar für einen Absacker nach einem Tag im Schnee", schreibt der Wellnesshotelführer.



Post Lech *****, Vorarlberg, Drei Lilien (17 Punkte)

Ein bezauberndes Boutique-Hotel und seit jeher das Wintersportrefugium von Königsfamilien. Das familiengeführte Luxushaus liegt inmitten des Skigebiets Lech-Zürs, das auch als Tiefschnee-Dorado bekannt sei, heißt es, und nur 100 Meter von der nächsten Talstation entfernt. Die Kulisse des Arlbergs lädt zum Winterwandern, Schneeschuhwandern und Skitourengehen ein. Zurück im Hotel wartet ein Spa mit Außenpool, zwei Saunen sowie einem Kinderpool samt Wasserrutsche und ein Restaurant mit "sehr guter Küche".



Schalber Wellness-Residenz *****s, Tirol, Drei Lilien (18 Punkte)

"Ein kinderfreundliches Luxushotel auf 1.430 Metern Seehöhe vor großartiger Bergkulisse", urteilt der Relax-Guide. Nur wenige Schritte entfernt liegt die kleinste und höchstgelegene U-Bahn der Welt, die einen direkt zu den Gondeln ins Skigebiet Serfaus-Fiss-Ladis, dem Anschluss an 200 Pistenkilometer, bringt. Außerdem warten Loipen, Winter- und Schneeschuhwanderwege und Rodelbahnen. Für Kinder gibt es ein großes Fun-Areal und täglich zwölf Stunden Betreuung. Ebenso viel bietet das Spa, darunter neun Saunen, drei Außenpools sowie zwei Innenpools für Familien.

Der Bär, Tirol, Drei Lilien (17 Punkte)

Direkt an der Skipiste und ganz in der Nähe der Hartkaiserbahn-Talstation, dem Anschluss an 280 Pistenkilometer befindet sich dieses familienfreundliche Haus. Die Region Wilder Kaiser sei ein "Paradies für Langläufer" und Schneeschuhwanderer, auch Rodelbahnen gibt es in der Nähe. Der Wellnesshotelführer befindet: "Das Highlight im Spa ist der Infinity-Außenpool mit herrlichem Ausblick, außerdem gibt es vier Saunen und ein uriges Brechlbad, wunderschöne Zimmer mit privater Sauna sind auch zu haben. Frühstücken kann man bis elf Uhr, die Küche ist nahezu ausgezeichnet." Für die Kleinen gibt es während der Ferien Kinderbetreuung.



Höflehner Naturhotel ****s, Steiermark, Drei Lilien (17 Punkte)

Das familienfreundliche Haus liegt abgeschieden auf 1.117 Meter über dem Ennstal mitten im Skigebiet Schladming-Planai und 100 Meter entfernt vom Lift. In den nahegelegenen Niederen Tauern kann man Schneeschuhwandern, am Sonnenplateau Ramsau Langlaufen. Zum Entspannen gibt es unter anderem neun Saunen, Ruhezonen und zwei neue Außenwhirlpools mit Ausblick. Auf die Kleinen warten mehrere Spielzonen und täglich "liebevolle Betreuung".

Die Riederalm ****s, Salzburg, Zwei Lilien (16 Punkte)

"Eines der besten Häuser für Familien, Wintersport und Gourmets mit direktem Anschluss an 270 Pistenkilometer und 69 Lifte des Skicircus Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn", meint man beim Relax Guide. Zum Entspannen wartet das für Familien und Ruhesuchende geteilte Spa mit Thermal-Außenpool, Wasserrutsche und sechs Saunen. Weitere Highlights seien die ausgezeichnete Küche – der Gastgeber kocht selbst –, das servierte Langschläferfrühstück bis 11:30 Uhr und das herzliche Team.



Schütterhof ****, Steiermark, Zwei Lilien (15 Punkte)

Der Relax Guide urteilt: "Wer mit der ganzen Familie Winterurlaub machen möchte, ist im Schütterhof in Schladming richtig." Hier gebe es alles, was das Wintersportler-Herz begehrt: grandioses Bergpanorama, direkte Lage an der Piste mit Anschluss an die Schladminger Vier-Berge-Skischaukel mit 43 Liften, geführte Schneeschuhwanderungen und die Nähe zum Top-Loipennetz Schladming-Dachstein. Absolutes Highlight nach dem Sport sei der 25 Meter lange Infinity-Pool mit herrlichem Panorama auf das Dachsteinmassiv. Für Familien gibt es einen eigenen Spa-Bereich.



Edelweiss Naturhotel Wagrain ****, Salzburg, Zwei Lilien (15 Punkte)

Auf 1.200 m Seehöhe und mitten auf der Piste der Skiwelt Amadé liegt dieser umweltbewusste Familienbetrieb. Neben Skipässen an der Rezeption, hauseigenem Skiverleih und beheiztem Skischuhraum gibt es einen kostenlosen Rodel- und Schneeschuhverleih, wöchentliche Fackelwanderungen sowie liebevolle Kinderbetreuung ab vier Jahren, liest man. Das Spa wird zur Gänze mit Erdwärme betrieben, es bietet zwei Indoorpools, fünf Saunen und ausgezeichnete Massagen. (red, 27.11.2022)

