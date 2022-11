Viel Gemüse, wenig Fleisch, am besten gar kein Zucker ... Ernährungstipps gibt es wie Sand am Meer. Und obwohl die meisten Menschen eigentlich wissen, was in puncto Essen gut und was weniger gut für den Körper ist – ganz einfach ist es nicht, sich daran zu halten. Vor allem, wenn Lebensmittelkonzerne mit immer neuen schmackhaften Angeboten locken.

Aber wie gesund isst Österreich eigentlich? Pia Kruckenhauser aus der STANDARD-Gesundheitsredaktion spricht heute darüber, was hierzulande auf den Teller kommt und welche ernährungsbedingten Krankheiten in Österreich häufig auftreten.

Regina Bruckner und Pauline Severin aus der STANDARD-Wirtschaftsredaktion erklären, inwiefern die Lebensmittelindustrie beeinflusst, womit wir unsere Körper füttern – und warum regionale Produkte oft teurer sind als importierte Waren.

Und wir geben Tipps, wie die Ernährungsumstellung vielleicht doch gelingen kann. (red, 25.11.2022)



Dieser Podcast wird unterstützt von ottoversand.at. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD.