Pro

von Stefan Mey

Eine Frage, die mir in Gamerkreisen immer wieder gestellt wird, ist: Hast du schon "Disco Elysium" gespielt? Nein, habe ich nicht, und es ist mir äußerst peinlich – aber zum Glück ist ja Black Friday, und da ist auch dieses Spiel reduziert. Also flugs ab damit in den Warenkorb, für später irgendwann einmal.

Ich gestehe es offen: Wenn Produkte preislich reduziert sind, gebe ich Geld aus, und der geschickt in der Vorweihnachtszeit platzierte Black Friday verführt mich ganz besonders. Freilich, die Marktschreierei kann nerven, wenn man mit Bannerwerbung und Newslettern überhäuft wird – in den frühen Morgenstunden wagte es sogar meine smarte Glühbirne, mich per Push-Meldung zum Kauf weiterer Smart-Home-Produkte zu verführen.

Doch blendet man diese virtuelle Neonwerbung aus und geht nüchtern an die Sache heran, so kann man von derartigen Tagen profitieren. Indem man sich nämlich eine Liste von wirklich benötigten Dingen macht und diese gezielt einkauft. Das sind bei mir jedes Jahr Gutscheine für Abos und Services, die ich auf jeden Fall in den kommenden Monaten einlösen werde. Punktuell sind es zum Beispiel auch Haushaltsgeräte, die entweder komplett neu angeschafft werden oder alte ersetzen müssen, weil diese das Ende ihrer Lebenszeit erreicht haben.

Und, ja, natürlich locken in diesem Kontext die "Andere Kunden kauften auch"-Angebote zum Erwerb von Dingen, die ich ursprünglich nicht auf dem Radar hatte. Aber erstens taugen manche dieser Dinge wenige Wochen später als Weihnachtsgeschenke für Menschen, die sich "dieses Jahr nichts wünschen". Und zweitens ist das Leben lang, und so manches Produkt kann man ja für später aufheben. In dem Sinne schwöre ich hiermit feierlich: Irgendwann spiele ich die vor ein paar Jahren im Sale erworbene "Tomb Raider"-Collection von Anfang bis Ende durch. Spätestens dann in der Pension. (Stefan Mey, 25.11.2022)