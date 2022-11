In "Frühstück bei mir" erzählt sie über ihr neues Buch und ihre Strategien, die ihr in der Zeit im Verlies, aber auch in den Jahren danach, geholfen haben

Foto: Daniel Uzelac

Wien – Am Sonntag (27. November) ist Natascha Kampusch zu Gast bei Claudia Stöckl in "Frühstück bei mir", zu hören ist die Sendung von 9 bis 11 Uhr auf Ö3.

"Sich selbst einzugestehen, dass man eine starke Person ist, dauert lange", sagt die 34-Jährige im Gespräch mit Stöckl. In ihrem neuen Buch mit dem Titel "Stärke zeigen", das am Montag erscheint, geht es um ihre Strategien, die ihr in der Zeit im Verlies, aber auch in den Jahren danach, geholfen haben, den Alltag zu bewältigen.

Kampusch wurde als zehnjähriges Mädchen auf dem Schulweg entführt, 2006 gelang ihr dann nach über acht Jahren in Gefangenschaft die Flucht. (red, 25.11.2022)