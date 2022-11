No Country for Old Men, Das Rätsel der ewigen Jugend, A Friend of the Family, Das Ende der Wahrheit – Mit Radiotipps

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Kritik am Hotelprojekt: Wird trotz Bedenken von Sachverständigen Grünland in Bauland umgewidmet? / Zahlt die Versicherung nach einem Brand auf dem Bauernhof? Bis 18.57, ORF 2

19.20 DOKUMENTATION

Aufgewachsen unter Glatzen Sie sind in einer Umgebung aufgewachsen, die von rechtsradikaler Gewalt geprägt war. Bis in die Nullerjahre war das für viele junge Menschen in Ostdeutschland Realität. Wie diese Erfahrung sie bis heute prägt, erzählen ostdeutsche Literatinnen und Literaten. Bis 20.00, 3sat

20.15 KÖRPEREINSATZ

Gladiator (USA/GB 2000, Ridley Scott) Nachdem er verraten und seine Familie ermordet wurde, gerät der römische Tribun Maximus in Gefangenschaft. Als Gladiator gelangt er zu Ruhm. Voller Körpereinsatz von Russell Crowe. "Monumentales Epos, das mitfühlend-sentimental und zugleich barbarisch-brutal eine antike Soap-Opera entwickelt", urteilt das Lexikon des Internationalen Films. Bis 22.35, ZDF neo

20.15 NACHHILFE

Léon – Der Profi (USA/F 1994, Luc Besson) Das Märchen vom Killer mit dem weichen Herzen: Léon tötet Menschen professionell, eines Tages rettet er die zwölfjährige Mathilda vor dem Tod, der Rest ihrer Familie wird von korrupten Polizisten hingerichtet. Ma thilda will sich rächen und bittet Léon um Hilfe. In der Folge entsteht eine Freundschaft zwischen ihm (Jean Reno) und ihr (Natalie Portman). Bis 22.50, RTL 2

21.45 DOKUMENTATION

Das Rätsel der ewigen Jugend So lange wie möglich fit und gesund bleiben? Das wünschen sich viele, und dieser Wunsch ist so alt wie die Menschheit. Lassen sich Alterungsprozesse wirklich aufhalten? In dem globalen Wettlauf um das ultimative Anti-Aging-Mittel lieferte die wissenschaftliche Untersuchung Hundertjähriger interessante Aufschlüsse. Bis 22.45, Arte

22.35 SCHWEINEREIEN

No Country for Old Men (USA 2007, Ethan Coen, Joel Coen) Zwei Millionen Dollar fallen Kriegsveteran Llewellyn (Josh Brolin) buchstäblich in die Hände. Geld, das er unter keinen Umständen herzugeben gewillt ist. Psychojagd durch Südtexas mit sehr abgefahrenem Killer (Oscar für Javier Bardem), der den Schlachtschussapparat für Schweinereien einzusetzen weiß. Bis 0.30, ZDF neo

23.15 POLITTHRILLER

Das Ende der Wahrheit (D 2018, Philipp Leinemann) Martin Behrens ist ein durch und durch pragmatischer Experte für Zentralasien beim Bundesnachrichtendienst. Als seine Freundin bei einem Terroranschlag stirbt, kommt er fragwürdigen Machenschaften auf die Spur, in die auch sein Arbeitgeber verwickelt ist. Thriller mit Ronald Zehrfeld. Bis 1.15, Servus TV

Streaming



FLUCHT UND SPORT

Die Schwimmerinnen Die beiden jugendlichen Schwimmerinnen Sara (Manal Issa) und Yusra Mardini (Nathalie Issa) fliehen mit ihrer Familie aus Syrien nach Deutschland. Yusra nimmt dann 2016 an den Olympischen Sommerspielen für das Team Refugee Olympic Athletes teil. Der Film von Sally El Hosaini basiert auf einem wahren Fall. Netflix

Zwei Schwestern wagen eine riskante Flucht, die sie von Syrien über Deutschland bis hin

zur Olympiade 2016 führt – Nathalie und Manal Issa in "Die Schwimmerinnen" auf Netflix. Foto: Netflix

TRUE CRIME

A Friend of the Family Nachbar Robert (Jake Lacy) ist immer zur Stelle, wenn man ihn braucht. Man vertraut ihm. Und genau das wird der Familie Broberg zum Verhängnis. Er spielt die Familie gegeneinander aus und entführt die zwölfjährige Jan. Sky

ROMANZE

Meet Cut Sheila (Kaley Cuoco) verliebt sich in Gary (Pete Davidson), will aber einiges

an ihm ändern. Dank Zeitmaschinge geht sie immer wieder zum ersten Date. Amazon