Hier braust Dominik Schwaiger den Hang in Lake Louise hinunter. Foto: IMAGO/USA TODAY Network

Qual statt Wahl hat dieser Tage, wer im ORF-Hauptabend nach Alternativen zum Sport sucht. Auf ORF1 gibt die Fußball-Weltmeisterschaft den Ton an, auf ORF 2 nützt an diesem Wochenende der alpine Skilauf die Gunst der Stunde. In Kanada hat es offenbar geschneit, das muss man ausnützen. Und was ist mit jenen, die sich für beides nicht interessieren? Sie haben entweder Pech gehabt oder machen sich auf die Suche nach Alternativen. Frustentladungsprogramm, also los.

"Spiel mir das Lied vom Tod" würde sich am Samstag auf Servus TV anbieten. Mehr Rache geht nicht. Weniger endgültig, aber nicht minder entschlossen gehen "Joko und Klaas" in Duell um die Welt zur Sache.

Der "Tatort" am Sonntag fällt im ORF ganz aus, in der ARD sorgen die Münsteraner mit einem alten Fall für Linderung bei Entzugserscheinungen.

Oder einfach später einschalten: Um 23.05 ist am Sonntag Sabine Derflingers Porträt "Alice Schwarzers" zu sehen, gefolgt von einem Irland-Krimi vor hinreißender Landschaft und der nicht minder bezauberndern Desirée Nosbusch. Gar sehr gelungen ist auch ein Porträt der großen Jamie Lee Curtis, Sonntag um 23 Uhr auf Arte, die sich für den kürzlich herausgekommenen, angeblich wirklich endgültig letzten Halloween gerade nicht genieren muss.

Gänzlich safe vom WM- und Skidauerlauf ist man an dem Tag auf 3sat. Der Sender zeigt von früh bis spät Dokus über Trauminseln, um 20.15 Uhr etwa Seychellen. Ob das nicht die größere Tortur als Fußball oder Skirennlauf darstellt, muss jeder für sich selbst beantworten. Trost gibt es in all dem nur einen: Es geht auch diese WM vorbei. (Doris Priesching, 25.11.2022)