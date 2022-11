11.05 INTERVIEW

Pressestunde Mit Andreas Huss, Vorsitzender des Verwaltungsrates der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK). Die Fragen stellen Gerold Riedmann (Vorarlberger Nachrichten) und Claudia Dannhauser (ORF).

Bis 12.00, ORF 2

13.40 ÖSTERREICHISCHER_FILM

Inspektor Marek: Frauenmord (Ö 1973, Fritz Eckhardt) Die Ehefrau eines Großindustriellen wird entführt und ermordet. Die Ehe war alles andere als gut, findet Inspektor Marek heraus, sie hatte Beziehungen zu einigen Angestellten ihres Mannes und Verbindungen zur Unterwelt. Mit Fritz Eckhardt und Dolores Schmidinger. Bis 15.20, ORF 2

20.15 SCIENCE-FICTION

Valerian – Die Stadt der tausend Planeten (F 2017, Luc Besson, Mark Gao, Virginie Silla) Wenn Aliens und Menschen gemeinsame Sache machen. Luc Besson hat das Lieblingscomic seiner Kindheit, Valérian et Laureline, mit Dane DeHaan und Cara Delevigne als Agenten der menschlichen Föderation als üppiges Spektakel verfilmt. Ziemlich grell, ziemlich unterhaltsam. Bis 23.00, RTL

20.15 DRAMA

The Immigrant (F 2013, James Gray) New York, 1921: In der Hoffnung auf einen Neuanfang im "gelobten Land" Amerika erreichen die polnischen Schwestern Ewa (Marion Cotillard) und Magda (Angela Sarafyan) Ellis Island. Doch bei ihrer Ankunft kommt Magda wegen des Verdachts auf Tuberkulose in Quarantäne. Berührendes Melodram um Abhängigkeiten und einen schwierigen Neubeginn. Bis 22.05, Arte

Universum Film

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Asyl und Zuwanderung – Kommt Europa an seine Grenzen? Darüber diskutieren bei Claudia Reiterer Othmar Karas (Erster Vizepräsident EU-Parlament, ÖVP), Andreas Schieder (SPÖ-Delegationsleiter EU-Parlament), Harald Vilimsky (FPÖ-Delegationsleiter EU-Parlament) und Migrationsexpertin Melita Šunjić, ehemalige Sprecherin UNHCR. Bis 23.05, ORF 2

22.20 PORTRÄT

Links.Rechts.Mitte Zu den Themen "Klimawandel: Abschied von Wachstum und Wohlstand?" und "Kriegsberichterstattung: Medien in der Propagandafalle?" diskutieren ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz, Taz-Journalistin und Autorin Ulrike Herrmann und Franz Schellhorn (Agenda Austria). Bis 23.20, Servus TV

23.05 DISKUSSION

Alice Schwarzer Nach Johanna Dohnal hat Regisseurin Sabine Derflinger eine weitere wichtige Figur der Frauenbewegung porträtiert. "Ich wollte zeigen, wie sie geworden ist, wie sie ist", sagt Derflinger über ihren Film. Archivmaterial dokumentiert ihren Aufstieg, ihre Triumphe und Niederlagen und ihr politisches Gewicht. Bis 0.45, ORF 2

Alice Schwarzer und ihre Frau Bettina Flitner (links) in Sabine Derflingers Porträt "Alice Schwarzer" – 23.05 Uhr in ORF 2. Foto: Filmdelights/DerflingerFilm

0.05 DRAMA-FILMBIOGRAFIE

The Imitation Game – Ein streng geheimes Leben (The Imitation Game, USA 2014, Morten Tyldum) Verfilmung des Schicksals von Alan Turing: Mathematiker Turing (Benedict Cumberbatch) ist 1939 Teil eines geheimen Projekts der britischen Regierung. Das Ziel: das Knacken des Enigma-Codes. Zusammen mit Joan Clarke (Keira Knightley) versucht er, dafür eine Maschine zu bauen. Bis 1.55 ARD