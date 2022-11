Hier gehts zum heutigen Ukraine Livebericht

[Wirtschaft] Eisenbahner verhandeln ab 16 Uhr weiter – dennoch könnte Verkehrschaos drohen

[Inland] Gesundheitsökonom Czypionka zu Kritik an Masken in Öffis: "Nichts gelernt"

[International]Schlafen im Keller, kein Strom, kein Wasser: Ukrainische Bevölkerung fürchtet den Winter

Belarussischer Außenminister Wladimir Makej verstorben

Eine Tote und zwölf Vermisste nach Erdrutsch auf Insel Ischia

[Wissenschaft] Grazer Weltrauminstitut: Meilenstein bei der Suche nach außerirdischem Leben

[Etat] ORF-Finanzlücke lässt Stiftungsräte fragen: "Müssen wir Landesstudios schließen?"

[Panorama] Polizist in St. Pölten angeschossen – Auto sichergestellt, Fahrer nicht auffindbar

[Sport] "Who likes Bollywood dancing?": Wie Dohas Arbeiter die WM erleben

[Wetter] In der Früh gibt es einige Nebel- oder Hochnebelfelder, die sich aber auflösen und dann setzt sich oft ungestört sonniges Wetter durch. Am längsten halten sich die Nebelreste voraussichtlich im oberösterreichischen Zentralraum. Der Wind weht schwach aus Ost bis Süd. Frühtemperaturen minus 4 bis plus 5 Grad, Tageshöchsttemperaturen 4 bis 9 Grad.



[Zum Tag] 1895: Alfred Nobel unterzeichnet sein Testament und vermacht sein Vermögen einer Stiftung, die heute die Nobelpreise vergibt.