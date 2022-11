FÜR

Natürlich kratzen die Deutschen die Kurve, wer wollte daran zweifeln? Wohl niemand, der den ersten Spieltag in Gruppe E verfolgt hat. Da gab’s einerseits das – angesichts vieler vergebener Torchancen – mehr als unverdiente deutsche 1:2 gegen Japan, andererseits das weniger als nichtssagende spanische 7:0 gegen ein desaströses Costa Rica.

Behauptung: Keines der sieben Goals hätte Deutschland kassiert. Mit den Spaniern wird die Truppe von Hansi Flick hinten und vorn besser zurande kommen als mit den flinken Japanern. Ja, Defizite sind in der Defensive unübersehbar, die Herren Süle, Schlotterbeck und Raum wären in einem österreichischen Nationalteam vielleicht nur zweite Wahl. Und wieso Hummels daheim bleiben musste, wissen Flick und Gott allein. Dennoch wird Deutschland nicht ein zweites Mal en suite in der WM-Vorrunde scheitern.

Dazu ist die Qualität im Mittelfeld, wo es sich gegen Spanien entscheidet, zu groß. Kimmich, Gündogan, Gnabry, Müller, Goretzka, Götze, das sind lauter g’standene Kicker, die oft genug bewiesen haben, dass sie mit Druck umgehen können. Von der Kategorie hat Spanien weniger, da tummeln sich um Kapitän Busquets lauter Jungspunde, die keine großen Turniere und kaum wirklich wichtige Spiele in den Beinen haben. In der "Mannschaft" hingegen stehen etliche, die schon Titel in der Champions oder der Europa League holten und/oder bereits Weltmeister waren, Götze schoss 2014 in Brasilien sogar das entscheidende Tor im Finale.

In diesem Finale war natürlich auch Glück dabei, schließlich hätte Argentinien bei 0:0 nach Neuers Foul an Higuain ein Elfer gebührt. Doch wie die Fußballwelt oft genug feststellen konnte, ist das Glück ein deutsches Vogerl, ganz selten nur hat es sich verflogen, etwa im Wembley-Finale 1966 oder eben in der Vorrunde in Russland 2018.

Diesmal verfliegt es sich nicht. Deutschland lässt die Diskussionen um Kapitänsschleifen hinter sich und hält sich nicht mehr den Mund zu, sondern schlägt Spanien und dann auch noch Costa Rica. Den anderen Gruppe-E-Achtelfinalisten werden Japan und Spanien am letzten Spieltag im direkten Duell ermitteln. Und das war’s dann aber auch schon mit Aus-dem-Fenster-Lehnen, wir wollen die Brüstung nicht überstrapazieren! (Fritz Neumann, 27.11.2022)