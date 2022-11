Der ZDF-Satiriker provoziert im Vorfeld seiner Show am Freitagabend. Foto: imago/Nordphoto

Köln – ZDF-Satiriker Jan Böhmermann sorgt wieder einmal für Wirbel. Im Vorfeld seiner Sendung "ZDF Magazin Royale" sucht er am Freitag via Twitter auf Fahndungsplakaten im RAF-Stil unter anderem nach FDP-Politiker Christoph Lindner und Ehefrau Franca Lehfeldt oder Wolfgang Kubicki und auch nach Welt-Gruppe-Chefredakteur Ulf Poschardt und Stefan Aust. Auf Böhmermanns Fahndungsliste steht unter anderem auch der Virologe Hendrik Streeck, Comedian Dieter Nuhr oder Springer-Chef Mathias Döpfner.

Diese "linksradikalen Gewalttäter" würden "wegen Beteiligung an staatsfeindlichem Aktivismus, Bildung einer kriminellen Vereinigung, gemeinschaftlicher Vorbereitung schwerer staats- und menschheitsgefährdender Straftaten und anderer Straftaten steckbrieflich gesucht", heißt es. Für Hinweise, die zur Ergreifung der Gesuchten führen, winke "eine Belohnung von 100.000 D-Mark". Versehen ist der Aufruf noch mit der Warnung: "Vorsicht! Diese Gewalttäter machen u. U. von ihrem Jagdschein rücksichtslos Gebrauch!"

Was es mit dieser Aktion auf sich hat, wird er dann wohl im "ZDF Magazin Royale" am Freitag und auch via Hashtag "#rafdp" klären, zu sehen ist die Folge ab 20 Uhr online in der ZDF-Mediathek und ab 23 Uhr im ZDF. (red, 25.11.2022)