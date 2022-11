In dieser Galerie: 2 Bilder Michael Bunting (Toronto Maple Leafs) checkt Jake Middleton (MInnesota Wild). Foto: Foto: APA/Getty Images/DAVID BERDING Mats Zuccarello (links) feiert sein Tor mit seinen Wild-Teamkollegen. Foto: APA/Getty Images/DAVID BERDING

St. Paul (Minnesota) – Marco Rossi hat zum dritten Mal in Serie nicht dem NHL-Matchkader von Minnesota Wild angehört. Ohne den Vorarlberger verlor sein Team am Freitag gegen die Toronto Maple Leafs vor eigenem Publikum 3:4 nach zuvor zwei Erfolgen en suite. Rossi brachte es bisher auf 16 Saisoneinsätze, in denen der 21-Jährige torlos blieb und einen Assists verbuchte. Der Center könnte demnächst ins Minnesota-Farmteam in die AHL geschickt werden.

Die Boston Bruins stellten einen neuen NHL-Rekord auf, indem sie mit einem 3:2 nach Verlängerung gegen die Carolina Hurricanes auch ihr zwölftes Heimspiel seit Saisonbeginn gewannen. Rekordhalter waren zuvor die Chicago Blackhawks gewesen, die in der Saison 1963/64 elf Heimspiele in Folge ab Saisonstart gewonnen hatten. (APA, 25.11.2022)