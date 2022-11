Im "ZDF Magazin Royale" persifliert der Satiriker, wie die "wahren Staatsfeinde" die höchsten Regierungsämter besetzten. Als Rio Reiser ruft er auf: "Macht kaputt was Euch kaputt macht!"

Jan Böhmermann mit seiner "Fahndungsliste" im "ZDF Magazin Royale" Foto: screenshot, zdf magazin royal

"Es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese Hetze zu Gewalttaten gegen die hier zu Terroristen erklärten Andersdenkenden führt. Das Blut klebt damit an seinen zwangsgebühren-finanzierten Händen": Ulf Poschardt, Chefredakteur der deutschen "Welt Gruppe", macht genau das, was Jan Böhmermann und sein Team wohl von ihm erwartet haben. Er reagiert maximal empört auf Böhmermanns Fahndungsplakat, das der Satiriker als Teaser im Vorfeld seiner Show "ZDF Magazin Royale" am Freitag twitterte.

Der deutsche TV-Satiriker sucht in der aktuellen Ausgabe seiner Show wie berichtet– im Stil von RAF-Steckbriefen – nach FDP-Politikern und auch Journalistinnen und Journalisten der "Welt-Gruppe". "Gefahndet" wurde neben Poschardt auch nach Christoph Lindner und Ehefrau Franca Lehfeldt, Wolfgang Kubicki, "Welt"-Herausgeber Stefan Aust oder Springer-Chef-Mathias Döpfner. Dazu schießt Böhmermann den Hashtag #rafdp in die Social-Media Welt, also die Verbindung von FDP und RAF.

Wie aus dem Social-Media-Lehrbuch

Und die angesprochene Bubble reagiert wie aus dem Lehrbuch, die Aufregung ist groß. Ja darf der Böhmermann das denn? Auch die alte Frage nach den Grenzen von Satire taucht da naturgemäß auf. Und vor allem jene nach dem öffentlich-rechtlichen Auftrag und was sich das ZDF dabei denkt, dass für solche Aktionen Rundfunkgebühren bezahlt werden müsse.

Diese Reaktionen zeigen einmal mehr, wie gekonnt Böhmermann die Social-Media-Klaviatur beherrscht. Und vor allem wie gut dieser Spiegel funktioniert, den er all jenen vorhalten will, die Klimaktivistinnen und Klimakleber als "Klimaterroristen" bezeichnet oder davon schreiben, dass etwa die Protestorganisation "Die letzte Generation" auf dem Weg Richtung "Klima-RAF" sei. Über Böhmermanns Fahndungsaktion empören sich vor allem jene, die sich sonst über fehlende Meinungsfreiheit und über Cancel Culture echauffieren.

In der Sendung selbst "beweist" er dann in typischer Verschwörungstheoriemanier, dass die wahren Staatsfeinde mittlerweile die höchsten Regierungsämter besetzen. Böhmermann: "Die FDP ist die neue RAF", Lindners Aussage "Wie es ist, darf es nicht bleiben" sei "nichts weniger als ein Aufruf zur Revolution" und noch ein ein "Indiz": Christoph Lindner mag Porsche, genau wie RAF-Mitglied Andreas Baader.

Am nächsten kam er der Realität dann vor allem am Ende: Jan Böhmermanns als Ton Steine Scherben-Frontman Rio Reiser mit "Macht kaputt was Euch kaputt macht".

ZDF MAGAZIN ROYALE

(Astrid Ebenführer, 26.11.2022)