Bilderbuchspaß in knalligen Farben mit besonderem Witz und vielen smarten Anspielungen für Kinder ab fünf Jahren

Melanie Laibl, Nele Brönner (Ill.), "Superglitzer". € 24,– / 38 Seiten. Wien, Luftschacht 2022. Ab 5 Jahren Foto: Luftschacht

Ein Smartphone, verloren, allein im Wald – wenn das ein schrecklicher Gedanke für dich ist, dann musst du dieses fantastische Bilderbuch lesen! In der Geschichte verliert ein Wanderer dieses glitzernde Ding, welches sofort zum Gesprächsthema des ganzen Waldes wird. Elster, Fuchs und Maulwurf unterhalten sich zunächst darüber, was das überhaupt sein soll: ein Tier, eine Pflanze? Sie einigen sich auf Tier. Aber ist es tot? Oder warum macht es keinen Pieps? Der lässt nicht lange auf sich warten: Ein ohrenbetäubender Kuckuck-Laut ertönt, und alle flippen aus. Glücklicherweise kommen die Ameisen. Die wissen alles, können alles und übernehmen das Kommando: Pizza für alle, zum richtigen Ort geliefert. Die Freude ist groß. Oder ist das nur ein Ablenkungsmanöver der bestens organisierten Ameisen? Bilderbuchspaß in knalligen Farben mit besonderem Witz und vielen smarten Anspielungen!