2.500 Menschen kamen am Strand der australischen Metropole zusammen. Foto: EPA / Dean Lewins

Sydney – Tausende Menschen haben sich am Samstag am bekannten Bondi Beach im australischen Sydney für eine Kunstinstallation ausgezogen. Die Kunstaktion fand in Zusammenarbeit mit einer Wohltätigkeitsorganisation statt, die Australier zu regelmäßigen Hautuntersuchungen ermuntert, um Hautkrebs vorzubeugen.

Der Surf-Strand wurde für einen Tag zur FKK-Zone, als sich etwa 2.500 Freiwillige splitternackt auszogen, um für den US-Fotografen Spencer Tunick zu posieren. Foto: imago / Dean Lewins

Die Zahl der Teilnehmer entsprach etwa der Zahl an Australiern, die jedes Jahr an Hautkrebs sterben. Foto: imago / Dean Lewins

Der 77-jährige Teilnehmer Bruce Fasher sagte der Nachrichtenagentur AFP, er habe "mein halbes Leben in der Sonne verbracht" und sich "einige maligne Melanome" vom Rücken entfernten lasse. "Ich dachte, das ist eine gute Sache, und ich ziehe sehr gerne meine Kleidung am Bondi Beach aus." Foto: EPA / Dean Lewins

Tunick ist bekannt für seine Kunstwerke mit nackten Menschenmengen an bekannten Sehenswürdigkeiten auf der ganzen Welt. 2010 veranstaltete er eine ähnliche Aktion am Opernhaus von Sydney. "Es ist nur passend, dass ich meine Plattform nutze, um Leute zu regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen zu drängen, um Hautkrebs zu vermeiden." Foto: AP / Rick Rycroft

(APA, red, 26.11.2022)