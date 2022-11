Seit 2012 hielt Makej das Amt des Außenministers inne. Foto: EPA/Russian Ministry of Foreign Affairs

Der belarussische Außenminister Wladmir Makej ist am Samstag verstorben, wie die staatliche Nachrichtenagentur Belta in ihrer russischsprachigen Ausgabe berichtet. Belta schreibt von einem "plötzlichen Tod", ohne aber weitere Details zu nennen. Der 64-Jährige war seit rund zehn Jahren der Chefdiplomat in Minsk.

Makei hatte mehrfach die russische Argumentation von einer Bedrohung Belarus' durch die Ukraine und die Nato diplomatisch vertreten. Er hatte zuvor aber auch als möglicher Nachfolger des Staatschefs Alexander Lukaschenko gegolten, der ihn seinerseits mehrfach im Amt des Außenministers bestätigte. Zuletzt tat er dies 2020.

Ausbildung auch in Wien

Dem aktualisierten Nachruf bei Belta ist zu entnehmen, dass Makej auch einen kurze Station seiner Ausbildung in Wien verbrachte, wo er 1993 die Diplomatische Akademie besucht haben soll. Die belarussische Nachrichtenseite reform.by berichtet, Makej habe am Freitag noch den päpstlichen Nuntius Ante Jozic getroffen.

Belta berichtet die Meldung über seinen Tod derzeit an vierter Stelle in der Aufmachung der Agentur-Homepage. Darüber gereiht werden Texte über ein Treffen Lukaschenkos mit Vertretern der Agrarindustrie, sowie zwei weitere Berichte über Nahrungssicherheit. Neben der Todesmeldung ist der Wetterbericht, der für den morgigen 27. November vor Glatteisgefahr und Schneegrieseln warnt.

Einst Stimme für Annäherung an Westen

Auch das Moskauer Außenamt reagierte am Samstag auf die Meldung zum Tod des belarussischen Außenminister Wladimir Makej. Sprecherin Maria Sacharowa teilte auf ihrem Telegram-Kanal mit, man sei über das Ableben des Minsker Chefdiplomaten "schockiert". Ein offizielles Statement des Ministeriums werde bald folgen.

Makej hatte in der vergangenen Woche am Treffen der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit OVKS teilgenommen, bei dem einige Risse in der gemeinsamen Front der Mitgliedsstaaten sichtbar wurden. Am kommenden Montag hätte er mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow zusammentreffen sollen. Der belarussische Außenminister war in den Augen vieler Beobachter eine der wichtigsten Stimmen für Belarus' Annäherung an den Westen, die nach der Fälschung der Wahl 2020 und den folgenden Protesten abgebrochen wurde. Er hatte die Proteste als Kampagne westlicher Agenten bezeichnet.

Zum Krieg gegen die Ukraine hatte er die Linie des Landes, also die meist demonstrative Einigkeit mit Moskau, mitgetragen. (mesc, Reuters, 26.11.2022)