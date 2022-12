In seinem Gastblog verweist Christian Kreil auf allerlei Geschenkideen aus der Welt der Esoterik. Vorneweg: Es ist für jede Geldbörse etwas dabei.

1. Bügel-Power: Frische Kraft für die Wäsche

Wer kennt das nicht: Man hat Berge von frisch gewaschener Wäsche und partout keine Lust, das Bügeleisen zur Hand zu nehmen. Hier kommt der Flakon mit der Essenz "Bügel-Power" aus dem Haus Solid Sol gerade recht. Das Unternehmen hat sich mit einem "Covid Reparatur Kit" und vielem mehr einen Namen, aber nicht nur Freunde gemacht. Wer pharmazeutisch derart beschlagen ist wie Sold Sol, der kann bei einem Mittelchen zum Überwinden von Prokrastination im Haushalt keine Probleme haben. Ein paar Spritzer der Arbeitsmischung "Bügel-Power" ins Bügelwasser oder auf die Wäsche oder die Essenz einfach im Zimmer versprühen und schon schnappt man sich freudig das Bügeleisen und nebenbei "bringt man die geballte Energie in die Wäsche hinein."



Preis: 8,50 Euro für geballte Bügel-Power-Frequenz in 30 Milliliter feinem Industriealkohol. Das Fläschchen ist freilich kein repräsentatives Geschenk, ein nettes Mitbringsel für Tante und Onkel am Stephanietag ist es allemal.

Diese fünf Geschenke garantieren große Überraschung zu Weihnachten. Und eventuell auch Diskussionen. Foto: www.istockphoto.com/de/portfolio/dikushin

2. Neuro Socks: Die cleveren Socken

Jahrelang wurde geforscht. Die besten Neurowissenschafter und Neurowissenschafterinnen der Welt waren daran beteiligt. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen: Socken, genauer gesagt, Neuro Socks. Wenn Geschäftsführer Martin Cyrol die Innovation beschreibt, ist man versucht, die Neuro Socks nachträglich ins Alte Testament hinein zu reklamieren: "Neuro Socks bedeutet Hoffnung, Leben, Leichtigkeit." Auf der Webseite des Herstellers lesen wir, dass "das eingewebte, spezielle Muster auf der Fußsohle dazu beitragen kann, dass wir uns besser fühlen, eine bessere Haltung haben, aufrechter gehen und so ein besseres Wohlbefinden sowie eine bessere Lebensqualität erlangen." Es handle sich um die "wohl cleversten Socken der Welt". Tja, da drängt sich eine Frage auf: Sind jene, die diese Socken kaufen, auch die cleversten Konsumenten und Konsumentinnen der Welt?



Preis: Im Angebot und im Weihnachtsdesign gibt es das Paar bereits um 29,90 Euro. Zu Wirkungen und Nebenwirkungen der höchstwahrscheinlichen Wirkungslosigkeit der Socken informieren Sie auch Apotheken, die das clevere Textil im Angebot führen.

3. Medicodes: Ein Zettelchen gegen zu kleine Hoden

Gesundheit muss nicht von teurer Medizin und komplizierten Gerätschaften abhängig sein. Manchmal reicht ein Zettelchen mit dem richtigen Bedruck darauf. Zum Beispiel: Für den Mann, der unter seinen zu kleinen Hoden leidet. Für den Unglücklichen bestellt man einen "Medicode". Das ist ein QR-Code, der nach Zahlungseingang per E-Mail zum Heilungssuchenden kommt. Den Code druckt man aus, dann stellt man ein Glas Wasser auf den Zettel und ein paar Minuten später will das Wasser, das so zum Heilwasser mutierte, getrunken werden. Hinter Medicodes steht der deutsche Arzt Mathias Künlen, er ist einer der führenden Aurachirurgen und "Informationsmediziner" im deutschen Sprachraum. Dem Mann muss man einfach vertrauen.

Preis: 29 Euro für die Hodentherapie per QR-Code sind ein Schnäppchen. Generell lohnt sich das Stöbern in der Indikationen-Bibliothek Künlens. Für so gut wie jedes Leiden gibt es den passenden Code.

4. Grander-Energiestab: Mehr Geschmack schaffen

Er sieht ein wenig aus wie ein edler Kugelschreiber, der Grander Energiestab. Im Inneren des in edlem Silber gefassten Stabs befindet sich – treue Fans der Stiftung Gurutest ahnen es schon – das Grander "Wirkmedium". Von dem geht allerhand aus. Rührt man mit dem schlanken Stab um, überträgt sich die Power des Tiroler Zauber-Fluids aus dem Inneren des magischen Stabes auf die Suppe, das Seiterl oder das Spezi. Die Produktinfo verspricht: "Bereits nach mehrmaligen Umrühren kann man die geschmackliche Veränderung spüren und schmecken." Außerdem werde das Getränk "im Handumdrehen biologisch aufgewertet". Eine Warnung kommt von der Stiftung Gurutest: Verwenden Sie den Energiestab keinesfalls in Haushalten, Restaurant oder Hotels, die bereits eine Grander-Anlage installiert haben. Interferenzen bei einer doppelten Belebung in Form von Schlafstörungen, Dauererektionen oder den Fraisen können vermutlich nicht völlig ausgeschlossen werden.



Preis: 113 Euro, der Energiestab macht sich im Geschenkkarton mit Stoffetui durchaus edel.

5. Der Healy: Gegen Migräne und für mehr "Beauty"

Reden wir nicht lange um den heißen Brei herum. Hören wir zu, was die Hersteller sagen: "Der Healy ist ein anerkanntes Medizinprodukt zur Schmerzbehandlung, bei Fibromyalgie, Skelettschmerzen und Migräne (...) und zur unterstützenden Behandlung bei psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Angsstörungen und Schlafstörungen." Und das alles ist verpackt in einem Wearable in der Größe einer Tic Tac-Box. Der Healy erkennt, welche Frequenzen dem Körper fehlen und – erraten – er sendet just die benötigten Frequenzen zurück in den Körper. 120 Programme für den Körper und die Zellen haben die Masterminds der Medizin der Zukunft in das System verpackt.

Frequenzen für dein Leben

Der einzige Wermutstropfen ist der Preis: Wir beginnen bei 426 Euro für die Basisversion "Healy Medical". Bei dieser Sparvariante sind leider noch keine medizinischen Updates drinnen. Wer sich für die volle Wohlfühdröhnung entscheidet, muss knapp 4.000 Euro auf den Tisch legen, erhält dabei aber auch die Frequenzen für "Beauty" und "bioenergetischen Schutz". (Christian Kreil, 12.12.2022)



Christian Kreil bloggt rund um Esoterik, Verschwörungsplauderei und Pseudomedizin. 2021 erschien sein Buch "Fakemedizin".

