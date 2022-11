Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un inspiziert zusammen mit seiner Tochter eine ballistische Interkontinentalrakete (ICBM) auf diesem Foto vom 19. November. Foto: NORTH KOREA / via REUTERS

Pjöngjang/Seoul – Nordkoreas Herrscher Kim Jong-un will sein Land zur stärksten Atommacht der Welt ausbauen. Kim habe erklärt, dass der Aufbau der Nuklearstreitkräfte das wichtigste Ziel sei, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag (Ortszeit). "Das Endziel ist der Besitz der stärksten strategischen Streitkräfte der Welt, der absolut stärksten Streitkräfte, die es in diesem Jahrhundert noch nie gegeben hat", sagte Kim.

Der jüngste Test einer Langstreckenrakete hätte gezeigt, dass Nordkorea über die maßgeblichen Fertigkeiten zum Aufbau der stärksten Armee der Welt verfüge. Er bezeichnete die Rakete Hwasong-17 als die stärkste strategische Waffe der Welt. Sie zeige die Entschlossenheit und Fähigkeit Nordkoreas, die stärkste Armee der Welt aufzubauen. Wissenschaftler hätten einen "wunderbaren Sprung in der Entwicklung der Technologie zur Montage von Nuklearsprengköpfen auf ballistischen Raketen gemacht", sagte Kim weiter, ohne Details zu nennen. (APA, Reuters, 26.11.2022)