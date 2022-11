Kochlegende Werner Matt ist im 80. Lebensjahr verstorben. Foto: Imago/SKATA Fotograf: imago stock&people

Er galt als Pionier der "Neuen Wiener Küche", der in den 1970er-Jahren die Nouvelle Cuisine nach Österreich gebracht hatte: Der Spitzenkoch Werner Matt ist – wie am Wochenende bekannt wurde – im Alter von 80 Jahren gestorben.

Der im Tiroler Kematen geborene Matt war nach seiner Ausbildung in der Tiroler Weinstube in Seefeld in der Schweiz, in Frankreich, Istanbul, London und München tätig. Während seiner Tätigkeit im Park Hilton München lernte er 1972 Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann kennen, der im Restaurant Tantris die Nouvelle Cuisine in Deutschland etablierte. 1975 übernahm Matt als Executive Chef im neu eröffneten Hilton in Wien – damals das größte Hilton in Europa mit über 600 Zimmern. In der "Rotisserie Prinz Eugen" erkochte er dort einen Michelin-Stern.

Wegbereiter der Neuen Wiener Küche

Gemeinsam mit Heinz Reitbauer (senior) vom Steirereck gilt er als einer der Wegbereiter der Neuen Wiener Küche. 1985 wurde er von Gault&Millau als Koch des Jahres ausgezeichnet. Zahlreiche Spitzenküche arbeiteten mit ihm in der Küche und wurden von ihm ausgebildet, darunter Reinhard Gerer, Christian Petz, Dieter Koschina, Alexander Kumptner oder Uwe Machreich.

1986 übergab er die Leitung im Prinz Eugen an Eduard Mitsche und wurde Direktor der Gastronomie der Imperial Hotels, damit war er unter anderem für den Goldenen Hirschen in Salzburg zuständig, nach einem Teilverkauf ging er in die Hilton-Gruppe zurück, für die er insgesamt über drei Jahrzehnte tätig war.

Im Laufe seiner Karriere kochte er für Staatschefs und Stars – unter anderem für den französischen Präsidenten Charles de Gaulle in Istanbul, in Washington für US-Präsident Ronald Reagan im Weißen Haus oder auch für Sophia Loren und Sammy Davis Jr. (ped, 27.11.2022)