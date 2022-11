Ein 16-Jähriger ist unter Tatverdacht und in Polizeigewahrsam. Zuvor wurde bei ihm laut Polizei die mutmaßliche Tatwaffe gefunden

Am Wiener Donaukanal wurde ein 20-Jähriger in der Nacht auf Sonntag mit einem Messer verletzt. (Symbolbild) Foto: Matthias Cremer

Wien – Ein 16-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag nach einem Messerangriff auf einen 20-Jährigen am Wiener Donaukanal festgenommen worden. Bei dem Burschen sei die mutmaßliche Tatwaffe, ein Jagdmesser, entdeckt worden, mit dem kurz zuvor dem Opfer am Treppelweg ein Bauchstich versetzt worden war, berichtete Polizeisprecher Philipp Haßlinger.

Keine Lebensgefahr

Die Berufsrettung kümmerte sich um den 20-Jährigen am Tatort im Bereich der innerstädtischen Freda-Meissner-Blau-Promenade. "Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung stellte sich heraus, dass keine Lebensgefahr bestand", so der Polizeisprecher.

Der aus Syrien stammende Verdächtige wurde im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen angehalten und festgenommen, die mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt. "Der Tatverdächtige befindet sich in Polizeigewahrsam. Weitere Ermittlungen sind im Gange", sagte Haßlinger. (APA, 27.11.2022)