Lieferte eine klare Ansage: Kanadas Trainer John Herdman. Foto: APA/AFP/PATRICK T. FALLON

Doha – Die überdrehte Kampfansage seines Trainerkollegen ließ Zlatko Dalic völlig kalt. "Wir werden unsere Antwort im Spiel geben", sagte der kroatische Coach vor dem wegweisenden WM-Spiel gegen Kanada. Im Rausch der Emotionen hatte sich sein kanadisches Pendant John Herdman zuvor zu einer verbalen Entgleisung verleiten lassen: "We are going to f*** Croatia."

"Jeder hat seinen Stil. Wir werden das besprechen, damit es auf dem Platz zu keinen unnötigen Reaktionen kommt", sagte Dalic, dessen Team nach dem müden Auftakt gegen Marokko (0:0) am Sonntag (17.00 Uhr) unter Druck steht: "Wir werden zeigen, dass wir die bessere Mannschaft sind."

Trotzdem warnte der Coach des Vizeweltmeisters vor Herdman und seinen Kanadiern, die nach dem 0:1 gegen Mitfavorit Belgien ebenfalls unter Zugzwang stehen. Nach der bitteren Auftaktpleite wusste Herdman seine Gefühle nicht anders zu verpacken – und ruderte zurück. "Sowas sagt man mal in einem leidenschaftlichen Moment", sagte Herdman.

Fehlender Respekt

Dass die kroatische Boulevard-Zeitung 24 sata ihn daraufhin splitternackt und mit Ahornblättern in Kanadas Landesfarben über Mund und Lendenbereich gezeigt hatte, nahm der Engländer mit Humor. "Meine Frau ist hinter euch her", sagte Herdman: "Sie wünschte, sie hätte diesen Typen. Ich habe mehr Bauch."

Dalic hingegen fand die Situation weit weniger lustig. Die Worte seines Amtskollegen seien "kein Zeichen von Respekt", sagte der 56-Jährige am Freitag auf der Pressekonferenz: "Wir respektieren jeden, also erwarten wir auch von unseren Gegnern, dass sie uns respektieren."

Die Kroaten wollen aus den Aussagen nun zusätzliche Motivation ziehen, nachdem zum Auftakt in Katar bei Luka Modric und Co. noch wenig an das glorreiche kroatische Team vor vier Jahren erinnert hatte. "Wir dürfen kein negatives Klima aufkommen lassen. Wir müssen uns einfach verbessern", so Dalic.

Die Kanadier warten unterdessen weiter auf ihr erstes WM-Tor, gegen Belgien verpasste Alphonso Davies vom Punkt diese historische Chance. "Wir sind hier, um furchtlos aufzutreten", sagte Herdman, der bei seiner Ansprache im Teamkreis "nicht respektlos" gegenüber den Kroaten sein wollte, aber: "Am Ende des Tages ist es eine Einstellung, die wir haben müssen, um gegen eine der besten Mannschaften der Welt gewinnen zu können." (sid, red, 27.11.2022)