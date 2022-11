Von Donnerstag bis Samstag, konnten sich Hörerinnen und Hörer für eine Spende über das A1-Spendentelefon ihre Lieblingstitel wünschen. Foto: ORF

Rund 568.500 Euro sind bei den "Musikwunschtagen" der ORF-Radios für "Licht ins Dunkel" gespendet worden. 50 Stunden dauerte die Initiative heuer – von Donnerstag bis Samstag, konnten sich Hörerinnen und Hörer für eine Spende über das A1-Spendentelefon ihre Lieblingstitel wünschen. Mit dem Geld sollen Hilfsprojekte in allen Bundesländern sowie Familien in Not und Menschen mit Behinderung unterstützt werden, teilte der ORF in einer Aussendung mit. Im 50. Jubiläumsjahr von "Licht ins Dunkel" sollen alle Spenden bis 24. Dezember von der Bundesregierung verdoppelt werden.