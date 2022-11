Aktuell konnten noch keine Angaben zum entstandenen Schaden gemacht werden. Foto: AP/Jenny Kane

Wien – Die IT-Systeme der Nachrichtenagentur APA – Austria Presse Agentur – wurden am Samstag Ziel eines Cyberangriffs. Die betroffenen Bereiche seien umgehend isoliert und die sichere Wiederherstellung eingeleitet worden, hieß es am Sonntag in einer Aussendung des Medienunternehmens. Die Nachrichtenproduktion und der Betrieb von Kundensystemen seien zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt gewesen.

Ermittlungen laufen

"Wir sind als Unternehmen auf ein solches Szenario vorbereitet und haben umgehend den APA-Krisenstab und ein Experten-Team mit internen sowie externen IT- und Forensik-Spezialisten eingerichtet, die den Vorfall untersuchen und mit Hochdruck an der Behebung arbeiten. Als sofortige Maßnahme wurden die betroffenen Systeme isoliert und die sichere Wiederherstellung eingeleitet", hieß es aus der APA-Geschäftsführung.

Zum entstandenen Schaden und möglichen Angreifern könnten aktuell keine Angaben gemacht werden, wurde erklärt. Der Vorfall sei zur Anzeige gebracht worden, die Ermittlungen würden laufen. (APA, 27.11.2022)