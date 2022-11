Klimaaktivismus

387 Postings

Von Freitagsdemos zu Schockaktionen: Aufstand der Ungehorsamen

Mittlerweile vergeht kaum eine Woche in Österreich, ohne dass junge Menschen irgendwo festkleben, blockieren, besetzen, um Klimamaßnahmen einzufordern. Was ist los in der klimaaktivistischen Szene?