KV-Verhandlung

Bahnstreik verursacht vorerst kein Chaos

Kaum jemand dürfte von dem Streik überrascht worden sein. An den Bahnhöfen ist es relativ ruhig, dafür staute es sich in den Morgenstunden auf so mancher Autobahnzufahrt. Für zusätzliche Verzögerungen in Linz, Graz und Innsbruck sorgten Straßenblockaden von Klimaaktivisten