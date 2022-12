Im Gerichtsprozess um die getötete 13-jährige Leonie W. dürfte alles gesagt worden sein. Auch wenn die drei Angeklagten Zubaidullah R. (24), Ibraulhaq A. (19) und Ali H. (20) längst nicht alles erzählt haben dürften, was in der Nacht im Juni 2021 genau passiert ist.

Die drei jungen Afghanen sollen Leonie W. damals Ecstasy-Tabletten in ein Getränk gemischt und sie anschließend vergewaltigt haben. So steht es in der Anklage. Das Mädchen überlebte nicht. Sie starb an einer dreifach tödlichen Überdosis und durch Ersticken. Zugetragen habe sich all das in der Wohnung eines Angeklagten in Wien-Donaustadt.

Damit wollen die Angeklagten aber nichts zu tun haben. Allesamt gaben sie zwar zu, Geschlechtsverkehr mit einer Unmündigen gehabt zu haben. Allerdings sei dieser stets einvernehmlich gewesen.

Am Freitag wird mit den Urteilen gerechnet. Zubaidullah R. drohen im Fall eines Schuldspruchs zehn, 20 Jahre oder lebenslang. Er war zur Zeit der mutmaßlichen Tat nämlich älter als 21 Jahre. Bei Ibraulhaq A. und Ali H. geht es jeweils um bis zu 20 Jahre.

Mehrfach einschlägig vorbestraft

Bei den ersten beiden Angeklagten kommt erschwerend hinzu, dass sie mehrfach wegen Suchtmitteldelikten vorbestraft sind. Ali H. blieb bisher unbescholten. Aber genau wegen der einschlägigen Vorstrafen wollen die Opferanwälte Florian Höllwarth und Johannes Öhlböck noch einmal der Frage nachgehen, ob es sich tatsächlich um eine mögliche Vergewaltigung mit Todesfolge handeln könnte – wie es in der Anklage steht – oder doch vielmehr um einen mutmaßlichen Mord.

Der Strafrahmen würde zwar gleich bleiben. Aber für die Verteidiger geht es dabei um Grundsätzliches: Aus ihrer Sicht müssten demnach zumindest zwei der Angeklagten gewusst haben, dass eine derartige Menge an Drogen für Leonie W. tödlich sein könne. Diese Frage müssen nun die Geschworenen beantworten.

Vor dem Prozessfinale drehte sich die Gerichtsverhandlung im Fall der getöteten Leonie W. vor allem im Kreis. Keiner der drei jungen Afghanen zeigte sich geständig. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Ansonsten hat sich seit Prozessbeginn Ende September nicht allzu viel verändert. Keiner der drei zeigte im Laufe der bisher sechs Verhandlungstage je Reue im Gerichtssaal. Selbst dann nicht, als ihnen ein kurzer Ausschnitt der mutmaßlichen Tat unter Ausschluss der Öffentlichkeit vorgespielt wurde. Zu sehen sei darin eine nackte Leonie W., die sich da bereits im Todeskampf befunden habe. Und Ali H., nur mit Boxershorts bekleidet, der eine Flüssigkeit von ihrem Oberschenkel wischt. Das Video hatten Ermittler in der iCloud von Zubaidullah R. sichergestellt.

"Ich habe bei Leonie auch Tränen gesehen"

Die Angeklagten blieben aber bei ihren Versionen des Geschehenen, obwohl diese teils stark von den Ermittlungsergebnissen abwichen. Das Dreiergespann belastete sich vor allem gegenseitig. Und manches versuchte man auch ungeschehen zu machen.



So schilderte Ibraulhaq A. noch in seiner Polizeieinvernahme, dass Leonie W. vor seinen Augen vom ältesten Angeklagten vergewaltigt worden sei. "Leonie war zu diesem Zeitpunkt komplett hilflos, hat mich angesehen und meine Hand gehalten", schilderte er. "Ich habe bei Leonie auch Tränen gesehen." Warum er nichts unternommen habe? "Das geht mich nichts an, es war nicht meine Freundin."

Vor Gericht gab der junge Afghane dann allerdings an, dass er das alles bloß im "Schock" erzählt und in jener Nacht in seiner damaligen Einzimmerwohnung vor allem geschlafen und nichts mitbekommen habe.

Ein versuchter Rückzieher

Ähnlich verhielt sich auch ein Zeuge, der zwischenzeitlich als vierter Beschuldigter in der Causa galt. Der ebenfalls junge und inhaftierte Afghane Sahel S. hatte Zubaidullah R. knapp vor der mutmaßlichen Tat nicht nur 200 Ecstasy-Tabletten verschafft. Der "Dealer" belastete den besagten Angeklagten obendrein auch massiv.

Sahel S. sagte einmal vor Polizeibeamten aus, dass er in den Morgenstunden rund um Leonie W.s Tod mehrfach von Zubaidullah R. angerufen worden sei. Der Angeklagte sei "sehr nervös und aufgeregt" gewesen, da er dem Mädchen sechs Ecstasy-Tabletten gegeben habe und "sie jetzt nur mehr dasitzt, nichts redet und ihr Herz nicht mehr klopfen würde", erklärte er. Ihm sei da auch klar gewesen, dass das für das Mädchen zu viel gewesen sei.

Im laufenden Prozess wollte Sahel S. davon aber nichts mehr wissen, erzählte, dass er bei seiner Einvernahme unter starkem Drogeneinfluss gestanden sei. Das konnten allerdings die damals anwesenden Beamten sowie auch die Dolmetscherin vor Gericht nicht bestätigen. Insgesamt soll Sahel S. damals einen normalen Eindruck gemacht haben. Dessen Aussagen sind für den Prozess von Bedeutung, da bis heute die zentrale Frage nicht lückenlos aufgeklärt werden konnte, wer Leonie W. die Drogen ins Getränk gemischt und wer von den dreien noch davon gewusst haben könnte. (Jan Michael Marchart, 2.12.2022)