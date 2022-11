Ein Plakat am besetzten Hörsaal der Uni Wien. Foto: STANDARD / Heribert Corn

Wien – Seit Mitte November besetzen Studierende an mehreren österreichischen Universitäten Hörsäle, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Nach Räumen an der Universität Wien, der Universität Innsbruck und im Unipark in Salzburg besetzten Studierende am Montagmittag nun auch einen Saal an der Wiener Universität für Bodenkultur (Boku). In einer "Solidaritätsaktion" sei auch der dortige Hörsaal TÜWI-01 besetzt worden, teilte die Gruppe auf Twitter mit.

Die Studierenden verstehen sich als Teil der internationalen Bewegung "End Fossil: Occupy", die über Besetzungen den Ausstieg aus fossilen Energien vorantreiben will. Außerdem fordert "Erde brennt" soziale und Bildungsgerechtigkeit und höhere Uni-Budgets.

"Wir haben keine Zeit mehr. Wenn wir jetzt nicht handeln, wird es zu spät sein. Wir können jetzt schon die ersten Auswirkungen der Klimakrise spüren. Unwetter, Hitzewellen und Waldbrände – all das wird nur schlimmer werden", so die Studentin und "Erde brennt"-Sprecherin Lara Chommakh in einer Aussendung nach der erfolgten Besetzung. Der besetzte Hörsaal soll demnach als freier Ort für Austausch dienen. Für Montagabend ist eine Diskussionsveranstaltung mit Lehrenden der Universität angesetzt. (red, 28.11.2022)