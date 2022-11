Ein Reiseveranstalter hat sich angesehen, welche Abenteuer global gesehen am wenigsten Aufmerksamkeit bekommen – die Wanderung auf den Schafberg landet auf Platz 1

Vom Schafberg habe man einen wunderbaren Blick auf den Wolfgangsee. Da hat der Abenteuerreiseveranstalter Explore Worldwide nicht Unrecht. Foto: Stefanie Ruep

Der Abenteuerreiseveranstalter Explore Worldwide ist sich sicher: Von den über 350 Geheimtipps in 130 Ländern auf sechs Kontinenten, die man sich im Rahmen einer Untersuchung angesehen hat, wird eine Wanderung zum Gipfel des Schafbergs am wenigsten gewürdigt: "Als eines der besten Erlebnisse abseits der ausgetretenen Pfade gilt die Wanderung zum Schafberggipfel", heißt es dort. Es sei ein unterhaltsames Abenteuer in Österreich, das für Wanderer aller Schwierigkeitsgrade geeignet sei. Egal, ob man von St. Gilgen aus wandere oder den südlichen Weg von St. Wolfgang im Salzkammergut wähle, "dieser Gipfel im Lechquellengebirge bietet einen atemberaubenden Blick auf Österreichs schönste Gipfel, Hügel und den beeindruckenden Wolfgangsee."

Für "Entdecker"

Auf den folgenden Stockerlplätzen landen eine Tour auf Sable Island, Kanada, und der Bungonia National Park Walk, New South Wales, Australien. Zu Ersterem heißt es: "Ein Abenteuer, das nur wenigen wagemutigen Entdeckern bekannt ist. Reisegruppen, die mit dem Flugzeug anreisen, können direkt am Strand landen. Der Nationalpark beherbergt eine unglaubliche Herde von Wildpferden. Doch das ist noch nicht alles, denn auf dieser abgelegenen Insel lebt eine der größten Kegelrobbenkolonien der Welt. "

Auf Platz drei landet der Bungonia National Park Walk: Etwa 40 Kilometer östlich der Stadt Goulburn bietet dieser geschützte Nationalpark mehrere Wanderwege inmitten der Natur Australiens: "Von hoch aufragenden Bäumen bis hin zu kristallklarem Wasser – die Erkundung dieses Parks ist ein Muss für alle, die einen erholsamen Tag abseits der überfüllten Stadtstraßen verbringen möchten", schreibt Explore Worldwide. (red, 28.11.2022)