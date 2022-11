Schuldenschnitt zur Übergabe der Mediengruppe um "Österreich" und "Oe24" an Niki Fellner

Schuldenschnitt für die Mediengruppe um "Österreich" und "Oe24". Foto: red

Wien – Die Mediengruppe Österreich hat sich nach STANDARD-Informationen aus mehreren voneinander unabhängigen Quellen mit kreditgebenden Banken über einen Schuldenschnitt geeinigt. CEO Niki Fellner kommentiert diese Informationen über einen Schuldenschnitt nicht; er schreibt auf Anfrage allgemein von der "Neuaufstellung" und Übergabe der Mediengruppe an die nächste Generation.

Die Verbindlichkeiten von fünf zentralen Firmen der Mediengruppe, die aus einer Vielzahl von Gesellschaften besteht, lagen laut Jahresabschlüssen 2020 im (knapp) dreistelligen Millionenbereich. Neuere Jahresabschlüsse für diese Gesellschaften liegen bisher beim Firmenbuch nicht vor.

"Neuaufstellung"

Niki Fellner äußert sich auf Anfrage nicht zu den Informationen über einen Schuldenschnitt. Informationen über die Dimensionen der ursprünglichen Verbindlichkeiten und das Ausmaß des Schuldenschnitts weist Fellner als falsch zurück, nennt aber keine Zahlen.

Der Gründer der Mediengruppe Österreich, Wolfgang Fellner, und sein Bruder Helmuth Fellner verhandelten mit den Banken mit Hinweis auf einen Generationenwechsel: Wolfgang Fellners ältester Sohn Niki Fellner wurde im April 2022 nach Unternehmensinfos neuer CEO der Gruppe. Darauf verweist Fellner auch auf die STANDARD-Anfrage: "Wir haben die Übergabe an die nächste Generation und die damit einhergehende Neuaufstellung bereits im Frühjahr kommuniziert."

Die Bank Austria, auf die ein wesentlicher Teil der Verbindlichkeiten entfallen soll, kommentierte die kolportierte Einigung auf STANDARD-Anfrage nicht: "Wir geben zu Kunden- oder Geschäftsbeziehungen grundsätzlich keinen Kommentar ab, weder zu tatsächlichen noch zu vermeintlichen", erklärte ein Sprecher.

Villa verkauft

Von einer sehr weitgehenden Reduktion der Verbindlichkeiten ist in Bankenkreisen die Rede. Die Familie Fellner soll auch selbst Geld eingeschossen haben. Ein Blick ins Grundbuch zeigt jedenfalls, dass Wolfgang Fellner in diesem Sommer seine Villa am Mondsee für – laut Kaufvertrag – 10,5 Millionen Euro verkauft hat.

Deutliche Einschnitte

Die Mediengruppe Österreich hat seit Frühjahr 2022 in diesen zentralen Firmen den deutschen Unternehmens- und Sanierungsberater Andreas Pres als Geschäftsführer. Seither gab es eine Reihe von wesentlichen Einschnitten bei der Mediengruppe um die Marken "Österreich" und "Oe24".

Wolfgang Fellner (68) hat die Zeitung "Österreich" 2006 gegründet; die Mediengruppe Österreich umfasst dutzende Firmen für unterschiedliche Verlags- und Finanzierungsfunktionen sowie Medienaktivitäten mit Stiftungen, Familienmitgliedern, Anwälten und Wirtschaftstreuhändern als Gesellschafter. Niki Fellner (37) arbeitet seit Gründung von "Österreich" in Führungsfunktionen im Unternehmen. (fid, gra, odg, 30.11.2022)