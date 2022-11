Herbst und Winteranfang sind bekanntlich auch die Saison, in der Smartphone-Hersteller ihre "Zweitflaggschiffe" präsentieren. Nicht so Xiaomi, das in den letzten Jahren die Vorstellung seines Frühjahrsspitzenhandys immer weiter vorgezogen hat. Bereits 2021 wurde das Xiaomi 12 etwa noch Ende Dezember am chinesischen Markt vorgestellt.

Beim Nachfolger ist man nun noch früher dran. Das Xiaomi 13 wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bereits am 1. Dezember vorgestellt. Und es bringt unter anderem ein frisches Design nebst neuer Version des MIUI-Androidsystems mit.



Dass man von dem Releasetermin weiß, liegt natürlich auch an Xiaomi selbst. Dort hat man ein Teaserbild mit angedeutetem Smartphone, Termin und "MIUI 14"-Beschriftung veröffentlicht. Und die vormals unter dem Titel "Mi" laufende Hauptreihe ist traditionell die erste, die mit neuen Ausgaben von MIUI bestückt wird.

Ein Leak des Designs vom Xiaomi 13. Foto: Onleaks/Comparedial

Neue MIUI-Ausgabe

MIUI 14 wird bereits in Form von Beta-Releases getestet. Versprochen wird unter anderem ein überarbeitetes Interface, Widget-Support, ein Lite-Modus für den Launcher und verbesserte Standard-Apps. Für neuere Smartphones kommt das System zudem mit einem Update auf Android 13, ältere Geräte erben die Features des Systems ohne Versionssprung.

Weiters soll die Firmware ohne vorinstallierte Drittanbieter-Apps abseits der Services, Store und einiger Anwendungen von Google am internationalen Markt auskommen. Von noch größerer Bedeutung dürfte für viele Nutzer sein, dass Xiaomi offenbar die bisher fix in das System integrierten Werbeanzeigen hinauswirft.

Beim neuen Smartphone-Flaggschiff Xiaomi 13 weichen die bislang geschwungenen Kanten einem flachen Rand im "Band"-Design, wie er hauptsächlich von Apples iPhones bekannt ist. Das dürfte auch bedeuten, dass diesmal ein flaches Display zum Einsatz kommt anstatt einem, das an den Kanten gekrümmt ist. Entsprechende Bilder wurden vom bekannten Leaker Onleaks verbreitet. Die Pro-Ausgabe bleibt gemäß Abbildung aber wohl beim bisherigen Design.

Die Ansicht der Rückseite zeigt, dass das Smartphone wohl wie der Vorgänger über drei Kameras verfügen wird. Zudem wird das Handy laut Xiaomi erstmals IP68-zertifiziert sein, ist damit also geschützt gegen Staub und resistent gegen längeres Eintauchen in Süßwasser bei niedriger Wassertiefe.

Und so soll das Pro-Modell aussehen. Foto: Onleaks/Zoutons

Specs

Das Display soll ein von Samsung zugeliefertes AMOLED-Panel nutzen und mit einer Diagonale von knapp 6,4 Zoll und damit etwas größer ausfallen als beim Xiaomi 12 (6,3 Zoll), aber auch deutlich kleiner als beim 12T (6,7 Zoll). Unter der Haube wird Qualcomms neuer Snapdragon 8 Gen 2 verbaut sein, was das Xiaomi 13 zu einem der ersten Smartphones mit besagtem Chip macht. Der Hersteller verspricht zudem die bisher beste Akkulaufzeit der Serie. Aus Leaks kolportiert wird zudem, dass das Handy 120 Watt Fastcharging beherrschen soll, was bislang dem Pro-Modell vorbehalten war. Dieses könnte freilich auf 200 Watt hochgezogen werden, woran Xiaomi schon länger arbeitet.

Die restlichen Details, insbesondere auch die Unterschiede des ebenfalls erwarteten Pro-Modells, sowie den Preis für den chinesischen Markt wird der Hersteller am 1. Dezember beim Launch bekanntgeben. Der auch für Europa relevante internationale Start wird jedoch noch etwas auf sich warten lassen. Vergangenes Jahr erfolgte die entsprechende Pressekonferenz Mitte März und damit 2,5 Monate später, ehe die Geräte schließlich zu Monatsende auch in den Handel kamen. (red, 28.11.22)