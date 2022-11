"Pagoden" von Orford Ness, Suffolk, England

In den 1950er-Jahren war Orford Ness einer der wenigen Standorte in der Welt, an dem speziell für die Erprobung von Kernwaffenkomponenten gebaute Anlagen errichtet wurden. Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges wurde das Gelände für Entwicklungsarbeiten an der Atombombe genutzt. Dieses Bild zeigt zwei der Testlabors – die sogenannten "Pagoden" -, die zu Wahrzeichen an der Küste von Suffolk geworden sind.