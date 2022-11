Liebe Leserin, lieber Leser,

es könnte bald Bewegung in die Causa Assange kommen. Während das Projekt Wikileaks offenbar Probleme hat und die Seite nur noch schwer erreichbar ist, haben eine Reihe großer Medien – etwa die New York Times oder der britisch Guardian – in einem offenen Brief dafür ausgesprochen, dass die Strafverfolgung des Whistleblowers in den USA eingestellt wird. Assange kämpft derzeit vor dem britischen Höchstgericht gegen seine Auslieferung.

Ebenfalls tut sich was, wenn es um Mobilfunk im Flugzeug geht. Dank 5G-Picozellen könnte die Verwendung von Smartphones und anderen mobilen Geräten ganz ohne "Flugmodus" künftig auch in der Luft möglich werden. Aber es gibt noch Unklarheiten.

Und Weihnachtszeit ist bekanntlich auch "Last Christmas"-Zeit. In einem populären Bewerb auf Social Networks läuft dabei am 1. Dezember wieder der "Whamageddon" an, in dem die Teilnehmer versuchen, bis Heiligabend dem Song von Wham zu entkommen. Unser Redakteur Georg Pichler verweigert allerdings die Teilnahme. Sein Motto: Spiele nur Spiele, bei denen es auch eine Chance auf Sieg gibt.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen spannende Lektüre!

