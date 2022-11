"Good Notes 5": Die iPad-App des Jahres ermöglicht das Erstellen und Synchronisieren von Notizen. Foto: Time Base Technology Limited

Jedes Jahr holt Apple im Rahmen der "App Store Awards" jene Apps vor den Vorhang, die nach Ansicht des Konzerns aus Cupertino besonders Beachtung verdienen*. Im Jahr 2022 werden 16 Apps und Spiele ausgezeichnet, die verschiedene Bedürfnisse – von Unterhaltung bis Produktivität – bedienen.

Mac Family Tree: Digitale Ahnenforschung

Dabei kann es auch um Bereiche gehen, die vermeintliche Nischen abdecken, Ahnenforschung etwa. "Das ist eine sehr persönliche Angelegenheit", sagt Ben Guenther von der im Rahmen der App Store Awards 2022 ausgezeichneten App "Mac Family Tree": "Es geht nicht nur um Listen, sondern um Geschichten, die erzählt werden."

Die erste Version des digitalen Stammbaums kam 1998 auf den Markt, seitdem wurde das Programm stetig weiterentwickelt. So können nicht nur Verwandtschaftsverhältnisse in verschiedenen Grafiken dargestellt werden, sondern zum Beispiel alte Dokumente via AI lesbarer gemacht und Schwarz-Weiß-Fotos koloriert werden. Verfügbar ist das System für Mac, iPad und iPhone, die Inhalte synchronisieren sich über die Cloud. Und dass das Thema eine Nische ist, möchte Guenther auch nicht so stehenlassen: Immerhin kommt das Programm auf 400.000 verkaufte Lizenzen.

Horrorkarten und E-Sports

Ebenfalls findet sich in der Liste das als One-Man-Show entwickelte und vom Indie-Publisher Devolver vertriebene Horror-Kartenspiel "Inscryption", das es vergangenes Jahr auch in die STANDARD-Liste der besten Halloween-Horrorspiele geschafft hat.

Gleichzeitig wurde "Apex Legends Mobile" ausgezeichnet, die Handyversion des bekannten Battle-Royale-Shooters. "El Hijo" wiederum ist ein Schleichspiel im Wildwest-Setting, "Wylde Flowers" wird im Rahmen des Gaming-Abos Apple Arcade vor den Vorhang geholt, und am "League of Legends Esports Manager" wird gelobt, dass damit die entsprechenden Ligen verwaltet werden können.

Notizen und das echte Leben

Am anderen Ende des Spektrums finden sich wiederum Produktivitäts-Apps wie die iPad-App des Jahres, "Good Notes 5": Die App setzt unter anderem auf handschriftliche Notizen via Stifteingabe, die sich über iCloud synchronisieren.

Die Social-App "Be Real" wiederum ist ein Social Network, das vor allem auf Authentizität setzt – der STANDARD hat die App getestet. Und der Fitnesstracker "Gentler Streak" soll helfen, Fitness und Erholung in Einklang zu bringen.

App Store Awards, Gewinner 2022: Die Apps



App Store Awards, Gewinner 2022: Die Apps

"Cultural Impact"-Awards

Ergänzend zu den regulären Awards hat das Team des App Store Programme in der sogenannten "Cultural Impact"-Kategorie ausgezeichnet, die nach Ansicht von Apple einen besonderen Einfluss auf das Leben der Menschen haben.

"How We Feel" soll etwa dabei helfen, komplexe Emotionen besser in Worte zu fassen. "Dot's Home" macht auf Ungerechtigkeiten auf dem Immobilienmarkt aufmerksam. "Locket Widget" erlaubt es, Live-Fotos direkt auf den Homescreen von Freunden und Verwandten zu schicken. "Water Tracker Waterllama" erinnert ans regelmäßige Wassertrinken. Und "Inua – A Story in Ice and Time" von Arte Experience ermöglicht schließlich, die Geschichte und Traditionen der Inuit mit interaktiven Mitteln zu erforschen. (stm, 29.11.2022)

*Der STANDARD hat Google um eine ähnliche Auflistung für Android-Apps gebeten, jedoch keine zufriedenstellenden Informationen erhalten.