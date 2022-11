Der FTX-Schriftzug am vom Unternehmen in besseren Zeiten finanzierten US-Basketballstadion von Miami Heat. Foto: AP / Marta Lavandier

Bangalore – Die insolvente Krypto-Handelsplattform FTX kann ihre Mitarbeiter wieder bezahlen. "Ich freue mich, dass die FTX-Gruppe... die normalen Barzahlungen von Gehältern und Leistungen an unsere verbleibenden Mitarbeiter weltweit wieder aufnehmen kann", teilte Konzern-Chef John Ray am Montag mit. Dies umfasse Barzahlungen sowohl für die Zeit vor dem Konkurs als auch für die Zeit danach, vorbehaltlich der durch die Anordnungen des Konkursgerichts festgelegten Grenzen.

Eine Milliarde Dollar Kundengelder verschwunden

FTX beantragte am 11. November zusammen mit seiner US-Einheit, dem Krypto-Handelsunternehmen Alameda Research und fast 130 anderen Tochtergesellschaften Insolvenzschutz. Bei FTX soll Insidern zufolge mindestens eine Milliarde Dollar an Kundengeldern verschwunden sein. Die Affäre hat die gesamte Kryptowährungsbranche in Turbulenzen gestürzt. Im Zuge der FTX-Pleite musste die auf virtuelle Zahlungsmittel spezialisierte US-Bank BlockFi am Montag ebenfalls Insolvenzschutz beantragen, da Krypto-Kreditgeber durch ihr Engagement bei FTX geschädigt worden waren. Die gängigsten Zahlungsmittel Bitcoin und Ethereum brachen im Kurs ein. (APA, 29.11.2022)