Die Frage kam nicht überraschend. Ebenso wenig wie die mitschwingende Hoffnung auf eine affirmative Antwort. Wenn jemand nicht fragt, "ob" ein 22-Grad-Temperatursturz zwischen zwei Läufen schlimm ist, sondern "wie schlimm" so was ist, ist klar: Der Fragende will nicht "Eigentlich laufe ich am liebsten bei Temperaturen zwischen fünf und zehn Grad" hören. Zum Trost: Ja eh, Radfahren und (Freiwasser-)Schwimmen machen im Wiener November sogar mir dann weniger Spaß. Das gilt auch für Yoga im Freien.