Wien – Verena Mischitz wurde am Montagabend für die STANDARD-Videoserie "Erklärt!: Klima" mit dem Österreichischen Umweltjournalismus-Preis 2021/22 in der Online-Kategorie ausgezeichnet. In derselben Kategorie war auch das STANDARD-Interaktivteam nominiert: Guido Gluschitsch, Robin Kohrs, Daniela Yeoh und Moritz Leidinger waren mit ihrem Beitrag "Diese Kurzstreckenflüge haben eine gute Alternative auf der Schiene" im Rennen. Der mit insgesamt 4.000 Euro dotierte Umweltjournalismus-Preis wurde bereits zum vierten Mal an klassische und digitale Medien vergeben.

In der Print-Kategorie wurde Laura Anninger für den Artikel "Kostbarer Dreck" im Magazin "Datum" ausgezeichnet. Die Sendungsreihe "KLIMAHELDiNNEN" der ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe war in der TV-Kategorie erfolgreich. Den Österreichischen Umweltjournalismus-Preis in der Radio-Kategorie gewann das FM4-Redaktionsteam für die "Klimanews".

Insgesamt wurden heuer über 120 Beiträge für den Preis eingereicht, für den erneut Klimaschutzministerin Leonore Gewessler die Schirmherrschaft übernahm. Eine 15-köpfige Jury aus Journalistinnen und Journalisten, Nachhaltigkeitsexperten und -expertinnen bewertete "neben der journalistischen Qualität der Beiträge vor allem auch, ob neue Aspekte eines Themas aufgezeigt wurden: Ausgezeichnet werden journalistische Beiträge, die zur Erweiterung des Wissens über Umwelt- und Naturschutzthemen bzw. zur kritischen Diskussion dieser Themen beitragen." (red, 29.11.2022)