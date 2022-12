Do it yourself ist mehr als ein Hobby – es kann zu mehr Wohlbefinden und Gelassenheit führen. Wie geht man das Handwerk richtig an?

Socken stricken, Weihnachtskarten basteln oder das alte Regal neu streichen: Gerade wenn es draußen kalt ist, sind Basteln und Heimwerken dankbare Tätigkeiten für zu Hause. Sie machen in der Regel Spaß, und womöglich kann man das Hobby für Do-it-yourself-Weihnachtsgeschenke nutzen. Mit den Händen zu werkeln kann heilsam sein. Studien belegen, dass es zu mehr Wohlbefinden und Zufriedenheit führt. Vor allem kann kreative Betätigung Stress reduzieren, Gelassenheit und Selbstvertrauen fördern. Auch weil wir dabei oft in einen sogenannten Flow-Zustand kommen oder sehen, was wir imstande sind zu erschaffen.

In der neuen Folge von "Besser leben" geht es zum einen um die Vorteile von do it yourself und darum, was beim Basteln zu beachten ist, sodass man nicht gleich frustriert Nadel und Faden in die Ecke wirft. Und zum anderen gibt der STANDARD-Kollege und passionierte Heimwerker Guido Gluschitsch Tipps, worauf es beim Werkeln zu Hause ankommt – und welche Werkzeuge auf die Wunschliste sollten. (red, 1.12.2022)

