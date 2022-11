Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.

In dieser Episode dreht sich alles um die Wahl des neuen Rapid-Präsidenten am vergangenen Wochenende. Markus ist ordentliches und damit stimmberechtigtes Mitglied und berichtet über die Rapid-Hauptversammlung, seine Eindrücke und die Erwartungen an das neue Präsidium. Stefan versucht, so interessiert wie möglich zu wirken, und stellt auch unangenehme Fragen. Zum Schluss gibt es noch ein paar Testspielergebnisse.

Frage der Woche

Schafft es das Präsidium, die richtigen Weichen im Verein zu stellen? (Stefan Novotny, Markus Friebis, 29.11.2022)