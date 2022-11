Schaut von der Ferne schon ganz gut aus: Das Dorf Petritoli, dass man auch mieten kann. Foto: Getty Images/iStockphoto/clodio

In Spanien steht ein ganzes Dorf zum Verkauf, in Italien kann man sich jetzt eines für die Ferien mieten – mit einem eigenen Schloss (Palazzo Mannocchi) einem Theater, römischen Weinkellern, Gärten, Pools und und und. Das betreffende Dorf heißt Petritoli, liegt in der Region Marken in Mittelitalien und ist rund eine Autostunde von Ancona und drei von Rom entfernt. Die Adriaküste ist nur einen Katzensprung entfernt.

Naturgemäß haben in einem Dorf mehr Personen Platz als in einem Ferienhaus: 200 Gäste können maximal kommen, mindestens 50 sollten es sein. Untergebracht können sie in verschiedenen Unterkünften, von mittelalterlichen Häusern bis hin zum Schloss des Dorfes. Insgesamt stehen 98 Betten zur Verfügung.

Was kostet der Spaß? Ab knapp über 1.500 Euro pro Nacht ist man dabei. Drei bis sieben Tage kann man bleiben. Nähere Infos gibt's bei Group Accomodation, wo das Dorf im Angebot ist. (red, 29.11.2022)

Weiterlesen

Mr. Austria: Warum Bernhard Pichler durch 2.093 Gemeinden wandert