Man entkommt ihr nicht – zumindest hierzulande: der Weihnachtszeit. Ständig hört man Weihnachtslieder – ob im Supermarkt oder im Radio. Überall in der Stadt quält einen Punschgeruch, weil auch an jeder Ecke irgendein Standl das grauenhafte Pickzeugs verkauft. Gestresste Menschen jagen auf den Einkaufsstraßen hinter den letzten Geschenken her, und alle im eigenen Umfeld wollen einfach nur gemütlich zu Hause Kekse backen und sich auf Weihnachten freuen. Ja, gefühlt alle sind in Weihnachtsstimmung! Nur man selbst ist es einfach nicht, so wie diese Twitter-Userin:

Egal ob einen das Fest aus religiösen Gründen nicht berührt oder man den ganzen Aufwand, der mittlerweile betrieben wird, nicht mehr nachvollziehen kann, manchmal wünscht man sich eine Auszeit vom Weihnachtstrubel. Dieses Forum kann dieser friedliche, ruhige und besonnene Ort für Sie sein – ganz ohne Weihnachtsglöckchen! Also: Kommen Sie näher, treten Sie ein!

Warum mögen Sie das Fest der Feste nicht?

Und wie versuchen Sie dem weihnachtlichen Trubel zu entkommen? Posten Sie im Antiweihnachtsforum und finden Sie Gleichgesinnte! (wohl, 9.12.2022)