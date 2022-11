Liebe Leserin, lieber Leser,

als ob das Chaos rund um Musks Übernahme nicht schon groß genug wäre, droht Apple nun damit, Twitter aus dem App Store zu werfen. Als Teil einer Reihe von Tweets, die unter anderem an Apple-Chef Tim Cook gerichtet waren, schrieb Musk am Montag: "Apple hat auch damit gedroht, Twitter aus seinem App Store zu verbannen, will uns aber nicht sagen, warum."

Auch Huawei hat schon bessere Zeiten gesehen: Der chinesische Smartphone- und Hardwarehersteller dürfte seine Lobbyarbeit im Westen zurückfahren, reduziert seine Aktivitäten und gibt den Anspruch auf eine globale Rolle auf.

Außerdem: Hybrides Arbeiten im Büroalltag zählt zu einer größeren Herausforderung als es sich viele Firmen vorgestellt haben. Microsoft präsentierte als Lösungsansatz "Hive Vienna", eine technisierte Idee, die Mitarbeitenden künftig das Gefühl verbesserter Inklusion bieten soll.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen spannende Lektüre!

Apple droht Twitter aus dem App Store zu werfen

"Unser Ideal heißt Überleben": Huawei steht in Europa vor dem Aus

Avatare und künstliche Intelligenz: So stellt sich Microsoft den Meetingraum der Zukunft vor

Apple kürt die besten Apps und Games für iPhone, iPad und Mac

Digitale Kommunikation drängt klassische Dienste ins Abseits

Cyber-Planspiel zu "realistischem" Blackout in Wien

Ärztekammer meldet Ausfälle beim E-Card-System

Stadia-Aus: Erste Nutzer über Rückerstattung verärgert