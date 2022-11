Sie ist eine Größe in der deutschsprachigen Poetry-Slam-Szene und gilt als Pionierin in Österreich. Seit 20 Jahren steht Mieze Medusa als Rapperin und Spoken-Word-Performerin auf der Bühne und veröffentlichte als Autorin bereits mehrere Bücher. Ihr jüngster Roman "Was über Frauen geredet wird" erschien diesen Herbst und gilt als feministisches Plädoyer. Wir haben die Sprachkünstlerin in der Alten Schmiede in Wien getroffen und uns über Anglizismen, die österreichische Hochsprache und Rap mit Gendersternchen unterhalten. (Katharina Rustler, 30.11.2022)

