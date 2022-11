Bei einer Pressekonferenz in der Grenzgemeinde Nickelsdorf wetterte Udo Landbauer zusammen mit FPÖ-Parteichef Kickl gegen Asylpolitik

FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl hat am Dienstag eine Polizeidienststelle in Nickelsdorf besucht und dort zusammen mit den FPÖ-Landesparteiobmännern von Niederösterreich und Burgenland, Udo Landbauer und Alexander Petschnig, eine Pressekonferenz gegeben. Kickl forderte Pushbacks, Grenzzäune, Ausreisezentren und einen "eigenen österreichischen Grundrechtskatalog". Kickls Stellvertreter und Spitzenkandidat bei der kommenden Landtagswahl in Niederösterreich, Udo Landauer, legte nach und wetterte gegen die Asylpolitik der niederösterreichischen ÖVP und des burgenländischen Landeshauptmanns Doskozil. Diesen bezeichnete er als "Hund, der bellt, aber nicht beißt", und dann zurückrudert, wenn "sein Frauchen aus Wien" sich meldet.

Wenn die Zahl der Asylwerber weiter steigt, müsse man ein zweites St. Pölten bauen, sagte Landbauer. "Es stellt sich die Frage, wie dieses St. Pölten II heißen soll", sagt Landbauer und beantwortet die Frage gleich selbst: "Ist es dann Hannistan, St. Islamabad oder Rape Town?"

VIDEO: Udo Landbauer, Herbert Kickl und Alexander Petschnig bei der Pressekonferenz in Nickelsdorf. DER STANDARD

Diese sprachliche Entgleisung des FPÖ-Politikers sei eine "absolute Radikalisierung der Sprache", sagt Alexander Pollak, Sprecher von SOS Mitmensch. Die FPÖ versuche hier die Asylwerber "kollektiv zu stigmatisieren". Diese Enthemmung passe gut zu der "Fusionierung mit der Ideologie der Identitären", die man schon bei der Aneignung des Narrativs vom Bevölkerungsaustausch beobachten kann.

Die FPÖ hat vor kurzem eine Webseite mit dem Namen "Bevölkerungsaustausch" veröffentlicht, ein Dashboard, das die aktuelle Zusammensetzung der Bevölkerung und die Bevölkerungsentwicklung im Kontext der Migration zeigt. Beide Bevölkerungsgruppen werden in dem FPÖ-Modell getrennt voneinander betrachtet und "vermischen sich nicht". Die FPÖ propagiere hier "die ewige Fremdheit", kritisiert Pollak. (APA, os, 29.11.2022)