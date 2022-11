Pro: Groteske Zensur

von Lukas Zahrer

Die Fifa will nur TV-Bilder aussenden, die ihr und wohlgesinnten Autokraten gefallen. Es war klar, dass die internationale Bildregie hastig auf eine Nahaufnahme des Schiedsrichters wechselte, als Mario Ferri in einem Gruppenspiel am Montag auf den Platz lief und Solidarität mit der Ukraine, mit den Frauen im Iran und mit der LGBTQ-Community bekundete. Das gehört zur Message Control des Fußball-Weltverbands.

Möchte die Fifa als selige, überpolitische Institution angesehen werden, die Präsident Gianni Infantino gerne postuliert, sollte sie diese Zensur unterlassen. Wenn das Spiel wegen eines Flitzers unterbrochen wird, erklären Reporterinnen und Reporter der übertragenden Sender ohnehin, was auf dem Feld passiert. Falls sie aus dem Stadion kommentieren, dann umso detaillierter. Ein Ausblenden ist nicht nur irreführend, es erhöht sogar das Interesse an der eigentlichen Aktion.

Zuseherinnen und Zuseher bekommen mit, was passiert; da scheint es grotesk, die Bilder nicht zu zeigen. Zumal Ferri mit seiner Botschaft keinesfalls gegen die Werte der Fifa verstieß. Das Argument, man würde beim Zeigen der Bilder Nachahmer motivieren und hervorrufen, hinkt: Auf Fotos und Aufnahmen in sozialen Medien ist ohnehin zu sehen, dass Ferri alles andere als sanft gestoppt wurde.

Football unites the world, lautet der aktuell prominenteste Slogan der Fifa. Der Fußball verbindet die Welt. Der Grundsatz scheint nur zu gelten, wenn man die lukrative Show der Fifa nicht stört. (Lukas Zahrer, 30.11.2022)