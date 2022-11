Der Krieg in der Ukraine hat das Thema Energie und Versorgungssicherheit ganz oben auf die Agenda gesetzt. Gas wurde vom billigen Energieträger zum hochpreisigen Spielverderber, gleichzeitig feiern Kohle und Atomstrom ein Comeback. Während Unternehmen und Konsumenten unter den hohen Kosten stöhnen, fahren die Versorger Rekordergebnisse ein. Das wiederum ruft die Politik auf den Plan, die eine Sondersteuer auf Zufallsgewinne verhängt hat. Und ganz nebenbei soll ja auch der Umstieg auf erneuerbare Energie gelingen.

Welche Wahlmöglichkeiten haben wir also, was sind die Kosten, welche rechtlichen Implikationen ergeben sich daraus? Und, last, but not least, wie reagiert der Finanzmarkt auf den scharfen Gegenwind, der Europa im Zuge des Kriegs in der Ukraine entgegen bläst?

