Die FPÖ will ihren Abgeordneten Martin Graf in das Kuratoriums des Nationalfonds für Opfer des Nationalsozialismus entsenden. ÖVP, SPÖ, Grüne und Neos üben daran heftige Kritik

Heftige Kritik gibt es daran, dass der FPÖ-Abgeordnete Martin Graf Mitglied des Kuratoriums des Nationalfonds werden soll. Foto: APA/Roland Schlager

Eine von der FPÖ geplante Entsendung des FPÖ-Abgeordneten Martin Graf in das Kuratorium des Nationalfonds für Opfer des Nationalsozialismus sorgt für Kritik und Widerstand bei ÖVP, SPÖ, Grüne und Neos, wie das Ö1-"Morgenjournal" am Mittwoch berichtet. Das Kuratorium ist das oberste Organ des Nationalfonds und wird von den Präsidenten des Nationalrats, der Regierungsspitze und weiteren Mitgliedern der Parlamentsparteien besetzt.

Die FPÖ plant nun, Graf in das Kuratorium zu entsenden. Alle anderen Parteien üben heftige Kritik daran, weil Graf Mitglied der schlagenden Burschenschaft Olympia ist, die das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) als rechtsextrem einstuft.

Zuständig für die Besetzung des Kuratoriums des Nationalfonds ist der Hauptausschuss des Nationalrats, der am Mittwoch tagt. Dort wollen die Freiheitlichen Graf nominieren, was die anderen Parteien ablehnen. Die Grünen-Abgeordnete Eva Blimlinger hält es für "den Hinterbliebenen und Überlebenden des Nationalsozialismus nicht zumutbar, eine Person wie Martin Graf" in das Kuratorium zu entsenden, sagt sie im Ö1-"Morgenjournal".

"Nicht geeignet"

Auch der ÖVP-Abgeordnete Martin Engelbert hält Graf für "nicht geeignet", Mitglied im Kuratorium zu sein. Ebenso ablehnend äußern sich die Vizeklubchefs von SPÖ und Neos, Jörg Leichtfried und Nikolaus Scherak. Leichtfried hält die Nominierung Grafs für "nicht akzeptabel". Scherak ist der Ansicht, "dass die FPÖ noch einmal in sich gehen sollte und sich überlegen sollte, ob sie nicht jemanden findet, der besser für die Funktion geeignet ist".

Aus dem FPÖ-Parlamentsklub heißt es gegenüber dem Ö1-"Morgenjournal", dass Belakowitsch ihre Funktion aus Zeitgründen zurücklegen würde. Zu Graf verweist man darauf, dass dieser in seiner Zeit als Dritter Nationalratspräsident bereits Mitglied des Kuratoriums des Nationalfonds gewesen sei und es damals keine Kritik daran gegeben habe. Allerdings hatte die Israelitische Kultusgemeinde 2008 aus Protest gegen Graf Ehrensitze im Kuratorium unbesetzt gelassen. (red, 30.11.2022)