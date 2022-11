[Migration] Doskozil gegen Rendi-Wagner: Wie restriktiv ist die SPÖ jetzt bei Asyl?

[Wissenschaft] Wie gefährlich der Glaube an Esoterik ist

[Wirtschaft] Gehälter im Handel steigen im Schnitt um 7,31 Prozent, Arbeitgeber sprechen von "absolutem Limit"

10,6 Prozent Inflation im November: Höhepunkt dürfte überschritten sein

[Inland] Konflikt mit WKStA: Was im U-Ausschuss heute auf Kanzler Nehammer zukommt

[Drogen] Hohe Risikobereitschaft: Warum manche Mädchen zu Drogen greifen

[Generationenfrage] Horrorprognose – oder harmlos? Streit um die neuen Pensionszahlen

[Covid] Was der Unterschied zwischen Impfreaktionen und Impfschäden ist

[Musik] Voodoo Jürgens raunzt wieder: Einen Pfirsichspritzer für den Einserschmäh

[Wetter] Vielerorts bedecken dichte Wolkenfelder den Himmel. Ganz im Westen regnet oder schneit es bei einer Schneefallgrenze um 800m bis 1000m leicht, im Südosten kann es zeitweise bis auf etwa 500m herab schneien. In einem Streifen vom Mühlviertel bis nach Osttirol und Oberkärnten zeigt sich in höheren Lagen abschnittsweise die Sonne, während es auch hier in den Niederungen bedeckt bleibt. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis Ost. Frühtemperaturen minus 4 bis plus 3 Grad, Tageshöchsttemperaturen 1 bis 6 Grad.

[Zum Tag] Der Blue Beanie Day ist ein Aktionstag, um auf die Wichtigkeit von Webstandards aufmerksam zu machen. Er wird seit 2007 jährlich am 30. November begangen und wurde von Douglas Vos ins Leben gerufen.