Wieder schafft es Wien in die Empfehlungsliste eines renommierten Reisemagazins. Nach "Travel + Leisure" dieses Mal in "Condé Nast Traveller"

Das Comeback der Bälle, das Jubiläum des Belvedere: "Condé Nast Traveller" legt seinen Leserinnen und Lesern Wien als Reisetipp ans Herz. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Wien hat einen Lauf: Abgesehen davon, dass die Stadt von Expats immer wieder zur unfreundlichsten der Welt gewählt wird, scheinen Reisemagazine auf unsere Bundeshauptstadt abzufahren. Erst jüngst gaben die Kolleginnen und Kollegen des US-amerikanischen "Travel + Leisure" ihre 50 Reisetipps für das kommende Jahr ab: Wien war darunter.

Jetzt kommen die Kollegen vom einflussreichen britischen "Condé Nast Traveller" mit ihren Empfehlungen für 2023 daher. 23 sind es insgesamt, und auch hier ist Wien wieder mit von der Partie. Die Begründung dafür liest sich ähnlich wie bei "Travel + Leisure": Es wird auf das Comeback rauschender Bälle hingewiesen – namentlich wird der Opernball und der Ball der Wiener Philharmoniker erwähnt. Beide feiern kommendes Jahr Jubiläen.

Apropos Jubiläum: Wie bei "Travel + Leisure" wird die 300-Jahr-Feier des Belvedere, das mit dem "Kuss", besonders hervorgehoben. Verpassen sollte man auch nicht "Klimt. Inspiriert von Van Gogh, Rodin, Matisse ...", eine Gemeinschaftsausstellung des Belvedere und des Van-Gogh-Museums in Amsterdam, in der die prominenten Künstler vorgestellt werden, die den Meister der Wiener Moderne beeinflusst haben. Auch das neu eröffnete Rosewood Vienna wird den Leserinnen und Lesern ans Herz gelegt. Zudem weist man auf eine Neueröffnung hin: Ende 2023 wird The Hoxton, ein Hotel mit 196 Zimmern und einem Veranstaltungssaal, seine Pforten öffnen. (red, 30.11.2022)

